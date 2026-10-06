興櫃新兵大易橙 登錄首日大漲181%

興櫃新兵大易橙（7951）6日正式登錄興櫃，券商認購價為252元，盤中一度衝達767元，終場收在709元，大漲181.34%。

大易橙2021年12月2日成立，為半導體廠廠務電力工程之下包承包商，核心業務聚焦於廠內二次配電及內連線工程，近年業務範疇逐步向跨系統工程發展，並透過與多家總承包商及設備商合作之多元化策略，維持議價能力及穩定訂單來源。

近年受AI及5G應用快速發展帶動，半導體新建廠及擴廠需求持續增加，大易橙亦積極布局日本、美國、新加坡及德國等海外據點，提供工程施工及連工帶料之一站式服務，以滿足半導體產業海內外建廠及擴產所衍生的工程需求。

大易橙表示，受惠大客戶先進製程、先進封裝及海外廠區持續擴建，截至9月底在手訂單已達101億元，訂單能見度看到2028年底，整體營運及獲利持續成長。

大易橙2025年營收26.59億元，年增131.18%；稅後純益3.95億元，每股純益23.3元。今年上半年營收25.06億元，逼近去年總和，反映接單熱絡；稅後純益3.17億元，每股純益15.47元。隨著工程認列進入高峰，法人推估，今年可望挑戰賺三個股本。