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鼎元獲利／8月自結淨賺3,470萬元、年增3.6倍 7、8月已超車第2季全季
鼎元（2426）因近期有價證券達公布注意交易資訊標準，6日公布8月自結財務數據，歸屬母公司業主淨利3,470萬元，年增368.5%，每股純益0.115元。累計7、8月自結稅後純益7,210萬元，每股純益0.239元，短短兩個月獲利已超越今年第2季全季表現。
鼎元8月合併營收2.53億元，年增38.5%，月減0.83%；累計前八月合併營收17.4億元，年增6.34%，改寫近五年同期新高紀錄。
鼎元今年擺脫去年虧損，首季轉虧為盈後逐季走揚，第2季歸屬母公司業主淨利6,650萬元，每股純益0.22元，上半年每股純益0.28元；若加計7、8月自結獲利，前八月每股純益已突破0.5元，營運動能顯著增溫。
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