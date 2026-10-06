快訊

LINE隔2個月又故障！不能傳訊、官方後台當機 網苦笑：小編下班囉

6縣市有感！16:41發生規模4.5地震 最大震度高雄3級

遭指公器私用 徐佳青否認濫用公帑：家人自費搭機看我是基本人權

聽新聞
0:00 / 0:00

鼎元獲利／8月自結淨賺3,470萬元、年增3.6倍 7、8月已超車第2季全季

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
鼎元公司。記者籃珮禎／攝影
鼎元公司。記者籃珮禎／攝影

鼎元（2426）因近期有價證券達公布注意交易資訊標準，6日公布8月自結財務數據，歸屬母公司業主淨利3,470萬元，年增368.5%，每股純益0.115元。累計7、8月自結稅後純益7,210萬元，每股純益0.239元，短短兩個月獲利已超越今年第2季全季表現。

鼎元8月合併營收2.53億元，年增38.5%，月減0.83%；累計前八月合併營收17.4億元，年增6.34%，改寫近五年同期新高紀錄。

鼎元今年擺脫去年虧損，首季轉虧為盈後逐季走揚，第2季歸屬母公司業主淨利6,650萬元，每股純益0.22元，上半年每股純益0.28元；若加計7、8月自結獲利，前八月每股純益已突破0.5元，營運動能顯著增溫。

營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大眾控獲利／近期股價大漲近五成 公告8月每股虧損0.08元

榮成營收／9月47.9億元、年增25.3% 前三季每股稅前盈餘0.46元

尖點獲利／自結8月每股稅後純益0.97元 7月與8月約1.89元

慧洋前三季每股盈餘8.79元 榮成0.46元

相關新聞

聯電營收／9月改寫歷史新高 第3季742億元、季增8%

晶圓代工大廠聯電（2303）6日公布9月合併營收253.5億元，月增1.2%、年增27.2%，超越2022年8月紀錄，改寫單月歷史新高；第3季合併營收742.39億元，季增8%、年增25.5%，同步登上近四年高點。

台股「過五關斬六將」有底氣 國泰估明年企業獲利挑戰10兆元

台股逼近五萬點，後市能否再闖關？國泰投信今（6）日發布第四季市場展望，以「過五關斬六將」看待台股向上空間，認為AI資本支出持續擴張，出口與企業獲利同步成長，仍是多頭重要支撐。國泰資產管理暨國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預估，明年上市櫃企業獲利有機會突破10兆元，以20倍本益比估算，總市值可望達200兆元。若依照目前170兆元估算，台股有機會上看六萬點。

五萬點前投信先獲利了結？ 三大法人賣超207億元

台股6日盤中一度翻黑，但午盤急拉翻紅，收在49,822.55點，上漲110.51點，漲幅0.22%，續創下收盤新高，成交量縮至一兆以下，為9,759.36億元，三大法人賣超207.87億元。

台積電法說倒數！大摩拋三問、率先升目標價至3,088元

隨著記憶體用量優化趨勢延續，市場預期資本支出預算將在2028年加速轉向AI算力與AI網路供應鏈。摩根士丹利（大摩）證券在最新出爐的報告中，看好台積電（2330）與聯電（2303）營運前景，調升兩家晶圓代工廠的目標價，分別為3,088元、188元，後市可期。

鳳梨酥股說再見！維格餅家10月20日終止興櫃 但兩天股價竟大漲167%

維格餅家（2733）先前於9月30日宣布，受台灣入境觀光政策及市場大環境影響，原有業務模式遭遇重大挑戰，加上業績衰退及多年虧損，董事會決議主動申請終止股票興櫃買賣，維格餅家5日發布重訊，接獲櫃買中心通知，自10月20日起終止興櫃買賣。不過維格餅家股價短短兩天股價竟由6元衝到16.05元，大漲167%，6日盤中續漲逾2%。

宸曜營收／9月2.47億元、年增79.4% 第3季創單季歷史新高

工業電腦廠宸曜（6922）6日公布2026年9月合併營收達2.47億元，月減7.3%、年增79.4%，宸曜第3季營收為7.96億元，季增27.6%、年增75.1%，創單季營收歷史新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。