美律營收／9月51.92億元、月增26% 創單月新高

電聲元件大廠美律（2439）公布9月營收51.92億元，月增26%、年增4%，創單月新高。累計今年前九月營收343.67億元，年增6.7%。

美律今年股東會後啟動世代交替，原董事長暨創辦人廖祿立卸任董座，由其姪子廖耕彬接任董事長。廖耕彬表示，將與總裁黃朝豊攜手帶領美律，全力積極聚焦AI商機，完成公司轉型大計。

近年AI資料中心日益火熱，市場看好，AI應用到終端市場時程可能提早到來，包括AI眼鏡、AI機器人等新興領域商機不容小覷，這正是美律擅長且全新的契機。

廖耕彬表示，美律在電聲領域深耕多年，將全面加速在AI聲學感知、全球供應鏈整合及綠色轉型等三個核心賽道上的業務推進，並且有信心能在未來AI機器人市場取得一席之地，因為終端正是美律最在行的領域，正透過擴產、收購、擴大研發等方式，厚植AI機器人實力，有信心會愈來愈好。