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聯電營收／9月改寫歷史新高 第3季742億元、季增8%
晶圓代工大廠聯電（2303）6日公布9月合併營收253.5億元，月增1.2%、年增27.2%，超越2022年8月紀錄，改寫單月歷史新高；第3季合併營收742.39億元，季增8%、年增25.5%，同步登上近四年高點。
聯電單月營收已連續七個月較前月成長，7月達238.44億元，8月升至250.45億元，9月再攀高，帶動第3季營收躍居歷史次高，僅次於2022年第3季的753.9億元。累計前九月合併營收2,040億元，年增16%，也創近四年同期新高。
營收持續回升，呼應聯電先前對需求復甦的看法。執行長王石於法說會表示，電腦、通訊與消費性電子需求持續穩健，電源管理IC、感測器及微控制器需求強勁，帶動8吋產品組合明顯復甦，12吋產能利用率則維持健康水位。公司當時預估，第3季晶圓出貨量將呈高個位數成長，整體產能利用率可望突破九成。
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