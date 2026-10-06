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這家特化廠原來有這麼多利多！ 難怪股價衝漲停

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股5日雖然再寫歷史新猷，不過盤面個股跌多漲少，其中永光（1711）由於受惠台灣半導體業積極推動「材料自主」，加上各產品利多紛呈，吸引買盤薈萃，激勵股價開高走高，早盤即亮燈漲停，漲停價48.6元攀本波波段高峰。

法人指出，永光的光阻材料代工項目持續推進中，後段先進封裝所需光阻專案，部分國際大廠要求永光進行產線擴張，終端需求強勁。除光阻材料外，也有其他化學品代工項目正在洽談合作中，以日系廠商客戶居多。

除光阻材料外，永光亦持續研發感光型聚醯亞胺（PSPI，為封裝製程中的重要材料）項目，目標產品性能往「低溫固化、高解析度、PFAS Free 成份」邁進，目前主要供應功率半導體元件客戶，並積極轉往半導體領域向客戶送樣。

此外，新產品鈣鈦礦太陽能電池所需封裝膠，目前永光在全球是領先廠商，已有數家台廠正在洽談合作；至於隱形眼鏡抗藍光解決方案，去年4月永光已拿到結構專利，並獲得隱形眼鏡大廠訂單成功量產出貨，單價為傳統 UVA 的千倍以上。

半導體 漲停

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