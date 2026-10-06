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崇友營收／9月6.98億元、年增29％ 創歷史單月新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

崇友實業（4506）6日公告，9月營收6.98億元，月增45.3％、年增29.2％，創歷史單月新高；第3季營收16.66億元，季增5.68％、年增0.34％，創歷史同期新高；累計今年前三季營收50.61億元，年增6.55％，同創歷史同期新高。

崇友表示，9月營收創歷年單月新高，主要受惠多項新梯訂單陸續出貨完工認列，加上汰舊換新業務訂單持續成長，帶動9月新梯（含汰換）業務營收較去年同期成長43.78％，營收占比提升至64.96％，推升單月營收刷新歷史單月新高。隨著新梯、汰舊換新及維修保養業務維持良好動能，帶動第3季及前三季營收同步改寫歷年同期新高成績。

崇友指出，從市場趨勢觀察，隨著AI產業持續發展，帶動商辦、企業總部及科技廠辦持續朝高規格、智慧化方向升級，進一步支撐商辦、廠辦等商用空間需求，公司亦積極強化新梯產品及智慧電梯技術能力，投入超高速電梯、節能高效率控制、AIoT聯網與雲端主動監控，以及AI智慧派梯與群控系統等技術開發，除提升電梯運轉效率、安全性及乘坐品質，也有助滿足高樓層商辦、企業總部及高科技廠辦對智慧管理、節能與高效率垂直運輸的需求，強化新梯市場接案競爭力。

展望第4季，崇友表示，維持審慎樂觀，目前整體在手訂單量仍維持高水準，將持續推進既有新梯在手訂單完工認列，並掌握汰舊換新市場需求，同時深化商辦、科技廠辦及企業總部等高階案源開發。在既有維修保養業務穩定挹注下，配合新梯與汰換訂單逐步執行，以及智慧電梯、AI群控與節能技術持續升級，以期創造未來營運良好成長動能。

崇友 營收

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