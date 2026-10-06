國泰投信看2026年 第4季總經有逆風、產業有亮點

2026年第4季全球市場一方面面臨油價、通膨及升息壓力，另一方面AI產業基本面仍展現強勁成長動能。國泰投信表示，第4季全球投資環境將呈現「總經有逆風、產業有亮點」景況，美歐日央行仍有升息壓力，美國10年期公債殖利率可能維持高檔，資金成本上升恐加大股市震盪，然而，AI資本支出持續擴張，企業獲利成長仍為科技股提供基本面支撐。

台股受惠全球AI供應鏈需求及出口暢旺，美股則由大型科技及半導體企業引領獲利成長，第4季持續關注具實質獲利支撐的科技產業，投資布局以「台美科技雙主線」掌握AI長線成長趨勢。

國泰投信今日舉行2026第4季展望暨投資新趨勢記者會；國泰資產管理暨國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，戰事推升油價並重新點燃全球通膨疑慮，美國、歐洲及日本央行第4季持續升息機率仍高。

目前債市利率亦已逐步反映未來一年約3碼的升息預期，預估至年底美國10年期公債殖利率偏向5%高檔震盪，美元指數則在100上下，油價將是後續重要驅動因素。展望全年，林啟超預估，台灣出口挑戰9,000億美元，2026年經濟成長率上看12%。

國泰費城半導體（00830）經理人李翰林分析美股指出，美股主要指數之一的費城半導體指數，今、明兩年的EPS成長率分別達到143.7%及45.8%，高於那斯達克100指數及標普500指數；同時，費半指數主要成分股的估值相較2022年11月底ChatGPT問世時已大幅降低，主要來自預期EPS成長率大幅提高，顯示產業仍有獲利成長支撐。

國泰投信產品策略發展處協理游日傑表示，長線上AI發展仍是台股重要投資主線，隨著AI模型規模及應用範圍持續擴張，從GPU、先進製程、先進封裝、高速傳輸，到雲端資料中心與終端應用，所需資本支出與技術門檻同步墊高，半導體及科技版塊「大者恆大」趨勢更加鮮明，具備技術領先、規模經濟及完整客戶基礎的產業龍頭，更有機會承接AI浪潮帶來的龐大商機。

針對2026年第4季ETF配置建議，國泰投信表示，高利率環境雖可能放大市場波動，但全球AI競賽已進入「比技術、比資本、比規模」新階段，具競爭優勢的科技龍頭值得持續關注。