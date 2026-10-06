快訊

LINE隔2個月又故障！不能傳訊、官方後台當機 網苦笑：小編下班囉

6縣市有感！16:41發生規模4.5地震 最大震度高雄3級

遭指公器私用 徐佳青否認濫用公帑：家人自費搭機看我是基本人權

聽新聞
0:00 / 0:00

台股「過五關斬六將」有底氣 國泰估明年企業獲利挑戰10兆元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰投信總經理劉上旗（左三）帶領團隊發布第四季市場展望，國泰銀行首席經濟學家林啟超（右三）以「過五關斬六將」看待台股向上空間。圖／國泰投信提供
國泰投信總經理劉上旗（左三）帶領團隊發布第四季市場展望，國泰銀行首席經濟學家林啟超（右三）以「過五關斬六將」看待台股向上空間。圖／國泰投信提供

台股逼近五萬點，後市能否再闖關？國泰投信今（6）日發布第四季市場展望，以「過五關斬六將」看待台股向上空間，認為AI資本支出持續擴張，出口與企業獲利同步成長，仍是多頭重要支撐。國泰資產管理暨國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預估，明年上市櫃企業獲利有機會突破10兆元，以20倍本益比估算，總市值可望達200兆元。若依照目前170兆元估算，台股有機會上看六萬點。

國泰投信新任總經理劉上旗也特別出席，透露未來公司規畫，將加快跟上集團資產管理布局，朝區域資產管理平台目標前進。目前投研團隊約占整體人力三成，明年將進一步整合人壽的固定收益團隊、擴大投研陣容。

林啟超表示，台灣上市櫃企業去年稅後盈餘約4.5兆元，今年估增至7.8兆至7.9兆元，明年進一步挑戰10兆元，企業獲利成長將支撐股市長期表現。全球雲端業者擴大AI投資，帶動伺服器、記憶體及晶片需求，台灣供應鏈直接受惠，今年出口可望挑戰9000億美元，全年經濟成長率上看12%。

不過，第四季投資環境仍有逆風。林啟超指出，戰事推升油價，重新點燃全球通膨疑慮，美國、歐洲及日本央行仍有升息壓力，若美國10年期公債殖利率仍在5%，必然會對風險性資產造成影響。

從基本面來看，國泰投信產品策略發展處協理游日傑認為，AI投資進入2.0階段，訂單持續成長、廠商積極擴產，長期需求仍具支撐。大型雲端業者在手未履約訂單約2.3兆美元，受惠範圍也將隨AI發展，從基礎建設向應用端延伸。

游日傑指出，從GPU、先進製程、先進封裝到高速傳輸及資料中心，資本投入與技術門檻同步墊高，科技產業「大者恆大」趨勢更加鮮明，具備技術、規模及完整客戶基礎的龍頭企業，更有機會承接下一波成長商機。

美股方面，國泰費城半導體ETF經理人李翰林表示，費半指數今、明兩年每股盈餘成長率預估分別達143.7%及45.8%，優於那斯達克100及標普500指數。國泰投信認為，第四季可關注「台美科技雙主線」，以具實質獲利支撐的科技企業掌握AI長期趨勢。

台股 國泰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰費城半導體00830啟動分割 擬一拆五、投資門檻降至1.5萬元

AI行情續燒00406A成長收益兼具 5日秒填息、22萬股東笑了

衝5萬加馬力 台股開盤12分鐘爆量逾2千億元

台股挑戰5萬點大關 00981A盤中勁揚近4%、近半年股價漲幅稱冠

相關新聞

聯電營收／9月改寫歷史新高 第3季742億元、季增8%

晶圓代工大廠聯電（2303）6日公布9月合併營收253.5億元，月增1.2%、年增27.2%，超越2022年8月紀錄，改寫單月歷史新高；第3季合併營收742.39億元，季增8%、年增25.5%，同步登上近四年高點。

台股「過五關斬六將」有底氣 國泰估明年企業獲利挑戰10兆元

台股逼近五萬點，後市能否再闖關？國泰投信今（6）日發布第四季市場展望，以「過五關斬六將」看待台股向上空間，認為AI資本支出持續擴張，出口與企業獲利同步成長，仍是多頭重要支撐。國泰資產管理暨國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預估，明年上市櫃企業獲利有機會突破10兆元，以20倍本益比估算，總市值可望達200兆元。若依照目前170兆元估算，台股有機會上看六萬點。

五萬點前投信先獲利了結？ 三大法人賣超207億元

台股6日盤中一度翻黑，但午盤急拉翻紅，收在49,822.55點，上漲110.51點，漲幅0.22%，續創下收盤新高，成交量縮至一兆以下，為9,759.36億元，三大法人賣超207.87億元。

台積電法說倒數！大摩拋三問、率先升目標價至3,088元

隨著記憶體用量優化趨勢延續，市場預期資本支出預算將在2028年加速轉向AI算力與AI網路供應鏈。摩根士丹利（大摩）證券在最新出爐的報告中，看好台積電（2330）與聯電（2303）營運前景，調升兩家晶圓代工廠的目標價，分別為3,088元、188元，後市可期。

鳳梨酥股說再見！維格餅家10月20日終止興櫃 但兩天股價竟大漲167%

維格餅家（2733）先前於9月30日宣布，受台灣入境觀光政策及市場大環境影響，原有業務模式遭遇重大挑戰，加上業績衰退及多年虧損，董事會決議主動申請終止股票興櫃買賣，維格餅家5日發布重訊，接獲櫃買中心通知，自10月20日起終止興櫃買賣。不過維格餅家股價短短兩天股價竟由6元衝到16.05元，大漲167%，6日盤中續漲逾2%。

南俊國際營收／9月2.7億元、年增三成 第4季重返成長

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）6日公布9月營收為2.7億元，月減3.30%、年增30.48%，主要是受到缺料影響，導致出貨不如預期，預估第4季將重返成長軌道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。