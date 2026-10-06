台股「過五關斬六將」有底氣 國泰估明年企業獲利挑戰10兆元

台股逼近五萬點，後市能否再闖關？國泰投信今（6）日發布第四季市場展望，以「過五關斬六將」看待台股向上空間，認為AI資本支出持續擴張，出口與企業獲利同步成長，仍是多頭重要支撐。國泰資產管理暨國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預估，明年上市櫃企業獲利有機會突破10兆元，以20倍本益比估算，總市值可望達200兆元。若依照目前170兆元估算，台股有機會上看六萬點。

國泰投信新任總經理劉上旗也特別出席，透露未來公司規畫，將加快跟上集團資產管理布局，朝區域資產管理平台目標前進。目前投研團隊約占整體人力三成，明年將進一步整合人壽的固定收益團隊、擴大投研陣容。

林啟超表示，台灣上市櫃企業去年稅後盈餘約4.5兆元，今年估增至7.8兆至7.9兆元，明年進一步挑戰10兆元，企業獲利成長將支撐股市長期表現。全球雲端業者擴大AI投資，帶動伺服器、記憶體及晶片需求，台灣供應鏈直接受惠，今年出口可望挑戰9000億美元，全年經濟成長率上看12%。

不過，第四季投資環境仍有逆風。林啟超指出，戰事推升油價，重新點燃全球通膨疑慮，美國、歐洲及日本央行仍有升息壓力，若美國10年期公債殖利率仍在5%，必然會對風險性資產造成影響。

從基本面來看，國泰投信產品策略發展處協理游日傑認為，AI投資進入2.0階段，訂單持續成長、廠商積極擴產，長期需求仍具支撐。大型雲端業者在手未履約訂單約2.3兆美元，受惠範圍也將隨AI發展，從基礎建設向應用端延伸。

游日傑指出，從GPU、先進製程、先進封裝到高速傳輸及資料中心，資本投入與技術門檻同步墊高，科技產業「大者恆大」趨勢更加鮮明，具備技術、規模及完整客戶基礎的龍頭企業，更有機會承接下一波成長商機。

美股方面，國泰費城半導體ETF經理人李翰林表示，費半指數今、明兩年每股盈餘成長率預估分別達143.7%及45.8%，優於那斯達克100及標普500指數。國泰投信認為，第四季可關注「台美科技雙主線」，以具實質獲利支撐的科技企業掌握AI長期趨勢。