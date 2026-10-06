聯發科攜手達發 展出新一代固網與無線寬頻連網技術

晶片大廠聯發科（2454）與子公司達發（6526），宣布共同於Network X 2026展出新一代固網與無線寬頻連網技術，打造橫跨Wi-Fi、5G CPE與PON的完整連網方案，支援新興AI應用與服務。

聯發科是全球率先推動Wi-Fi 8技術發展與商用化的廠商之一，此次於Network X 2026展示新一代企業級Wi-Fi 8技術，及專為AI應用打造的Filogic 8800高效能三頻旗艦路由器平台。不同於過往只追求單一設備的最高速度，聯發科此次展示的Wi-Fi 8技術更聚焦於真實網路環境的使用體驗。無論家庭或企業網路，都必須同時支援Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7乃至最新Wi-Fi 8裝置長期共存。

聯發科副總暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，Wi-Fi 8不只是速度的提升，更代表連網體驗邁向智慧、可靠與高效的新階段。該公司持續透過跨世代互通、AI節能與AI智慧網路診斷等創新技術強化Wi-Fi平台，讓不同世代的裝置都能獲得更好的連線體驗。同時該公司與達發緊密合作，透過大小平台、分工合作的策略，攜手全球生態系夥伴，加速下一代連網技術落地，為電信業者、企業與消費者創造長期價值。

聯發科的AI輔助節能技術強調可根據使用者行為及流量模式動態調整傳輸功率，在一般工作負載下可降低33%功耗；進一步關閉未使用頻段後，整體功耗最高可降低50%，同時維持網路效能。針對電信業者的日常維運需求，AI智慧網路診斷可將原本約2至4小時的MTTR (Mean Time To Repair)縮短至1分鐘以內，並降低20%現場派工(truck rolls)，協助業者改善網路維運效率並降低OPEX。