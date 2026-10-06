快訊

LINE隔2個月又故障！不能傳訊、官方後台當機 網苦笑：小編下班囉

6縣市有感！16:41發生規模4.5地震 最大震度高雄3級

遭指公器私用 徐佳青否認濫用公帑：家人自費搭機看我是基本人權

聽新聞
0:00 / 0:00

Marvell投資者日登場！外資喊2030年EPS衝20美元 這二檔台廠受矚目

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

國際科技大廠邁威爾（Marvell）將於美東時間6日於美國紐約舉行投資者日。由於不少台系廠商均與邁威爾具有直接或間接合作關係，因此相關「邁威爾概念股」如智邦（2345）、大立光（3008）等，均受到市場矚目。

外資花旗證券預期，邁威爾高層將於投資者日重點介紹下一代AI資料中心基礎設施，涵蓋Scale-Up、Scale-Across以及Scale-Out等廣泛的網絡成長機會。花旗預估邁威爾到2030年，每股稅後純益（EPS）有望達到15–20美元水準。

法人指出，智邦與邁威爾在資料中心高速網路與AI基礎設施是重要合作夥伴，雙方在晶片與系統整合上緊密連動，如在資料中心交換器領域，智邦主要採用邁威爾與博通的高效能交換晶片與ASIC解決方案，來開發白牌交換器。

智邦旗下的智邦網通（Edgecore），曾推出專為AI基礎設施打造的全光子與全機架平台，並將邁威爾列為關鍵生態系統合作夥伴之一，共同推動800G乃至1.6T高速網路、光通訊及模組化AI工廠的規格升級。

大立光與邁威爾的關聯，主要聚焦於AI資料中心高速光互連、矽光子與共同封裝光學元件的供應鏈想像與跨界轉型題材。如大立光近年積極將光學精密成型技術延伸至AI硬體，開發用於矽光子模組相關光學組件。

法人認為，若未來大立光在CPO相關的微透鏡與光路轉折元件上，能正式獲得像邁威爾這類美系高速晶片大廠的直接認證與供應鏈導入，產品線將成功從純手機鏡頭跨入AI半導體／光通訊等領域，非常具有想像空間。

外資 EPS

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

ABF、CCL行情還沒走完！PCB迎最強旺季 009828一次買進整條供應鏈

攻半導體高階量測商機 華洋精機攜手蔡司推出COSMA-M

台積電法說聚焦2奈米、AI！傳美國再擴廠 00891近一年漲幅約130％

009828重返10元發行價！日韓PCB接力大漲…AI載板2026年產值估增32.3％

相關新聞

聯電營收／9月改寫歷史新高 第3季742億元、季增8%

晶圓代工大廠聯電（2303）6日公布9月合併營收253.5億元，月增1.2%、年增27.2%，超越2022年8月紀錄，改寫單月歷史新高；第3季合併營收742.39億元，季增8%、年增25.5%，同步登上近四年高點。

台股「過五關斬六將」有底氣 國泰估明年企業獲利挑戰10兆元

台股逼近五萬點，後市能否再闖關？國泰投信今（6）日發布第四季市場展望，以「過五關斬六將」看待台股向上空間，認為AI資本支出持續擴張，出口與企業獲利同步成長，仍是多頭重要支撐。國泰資產管理暨國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預估，明年上市櫃企業獲利有機會突破10兆元，以20倍本益比估算，總市值可望達200兆元。若依照目前170兆元估算，台股有機會上看六萬點。

五萬點前投信先獲利了結？ 三大法人賣超207億元

台股6日盤中一度翻黑，但午盤急拉翻紅，收在49,822.55點，上漲110.51點，漲幅0.22%，續創下收盤新高，成交量縮至一兆以下，為9,759.36億元，三大法人賣超207.87億元。

台積電法說倒數！大摩拋三問、率先升目標價至3,088元

隨著記憶體用量優化趨勢延續，市場預期資本支出預算將在2028年加速轉向AI算力與AI網路供應鏈。摩根士丹利（大摩）證券在最新出爐的報告中，看好台積電（2330）與聯電（2303）營運前景，調升兩家晶圓代工廠的目標價，分別為3,088元、188元，後市可期。

鳳梨酥股說再見！維格餅家10月20日終止興櫃 但兩天股價竟大漲167%

維格餅家（2733）先前於9月30日宣布，受台灣入境觀光政策及市場大環境影響，原有業務模式遭遇重大挑戰，加上業績衰退及多年虧損，董事會決議主動申請終止股票興櫃買賣，維格餅家5日發布重訊，接獲櫃買中心通知，自10月20日起終止興櫃買賣。不過維格餅家股價短短兩天股價竟由6元衝到16.05元，大漲167%，6日盤中續漲逾2%。

南俊國際營收／9月2.7億元、年增三成 第4季重返成長

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）6日公布9月營收為2.7億元，月減3.30%、年增30.48%，主要是受到缺料影響，導致出貨不如預期，預估第4季將重返成長軌道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。