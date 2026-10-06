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維格餅家將撤興櫃股價卻大漲？ 法人指出三關鍵

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
維格餅家鳳梨酥。圖／取自維格餅家FB粉專
維格餅家鳳梨酥。圖／取自維格餅家FB粉專

維格餅家（2733）確定10月20日終止興櫃交易，股價卻在前波重挫後急拉，三個交易日（10月2、5、6日）由6元附近衝上逾16元，漲幅超過一倍。法人分析，這波走勢與公司基本面改善幅度並不相稱，較可能是退場前流動性、籌碼結構及市場預期共同作用。

法人指出，第一個原因是興櫃本身交易量小、籌碼集中，一旦買盤突然增加，價格很容易被快速推高。維格原本成交量就不大，宣布終止興櫃後，願意賣出的籌碼進一步減少，在流動性不足情況下，少量資金進場就可能造成股價大幅跳動。因此，短線漲幅看起來驚人，但未必代表有同等規模的資金實際進場。

第二，法人分析，下興櫃並不等於公司結束營運，也不是股票歸零。維格此次是主動申請終止興櫃，公司仍持續經營，市場因此可能開始重新評估未上市後的股權價值。尤其公司已表明，退出興櫃主要是考量多年虧損、交易量低迷及資源配置，部分資金可能押注，公司下興櫃後可降低相關成本，集中資源改善營運，甚至期待未來出現策略投資、股權調整或重新申請興櫃的可能性。

不過法人也提醒，目前並沒有公司公告私有化、收購或特定投資人入股，因此這類想像仍屬市場預期，不能直接視為股價上漲的基本面依據。

第三，法人指出，維格股價先前因終止興櫃消息遭到快速殺低，也提供短線資金搶反彈的空間。公司今年上半年仍虧損2,493萬元，但較去年同期虧損3,806萬元明顯收斂，8月單月也轉為獲利。基本面雖談不上翻轉，但至少沒有惡化到公司失去持續經營能力的程度，當股價短時間大幅下跌後，自然容易吸引搶短及低接買盤。

法人分析，維格這波大漲，較合理的解釋仍是「超跌反彈、籌碼偏少、退場預期」三項因素疊加，而非營運突然出現重大轉機。尤其10月20日終止興櫃後，股票將失去原有公開交易市場，價格愈接近退場日波動愈大，投資人反而更應留意流動性風險，而不能只看短線漲幅。

維格餅家 興櫃 法人

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