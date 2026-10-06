聽新聞
0:00 / 0:00
三集瑞營收／第3季季增逾三成 9月創今年新高、高階電源料件放量
電感廠三集瑞-KY（6862）6日公布9月合併營收2.18億元，月增25.8%、年增20.1%，創今年單月新高；第3季合併營收5.83億元，季增32.4%、年增15.9%，同步登上今年單季高點。AI伺服器需求暢旺，加上高階雲端資料中心伺服器電源標準料件自9月起大量出貨，帶動營收回升。
三集瑞表示，相關高階料件前期配合客戶進行規格優化與製程調整，隨驗證及良率提升工作陸續完成，9月客戶拉貨明顯增溫。全球AI基礎建設持續擴大，也帶動AI伺服器、備援電池模組（BBU）及高階電源應用需求，推升整體出貨動能。
高階產品放量也帶動產品組合轉變。目前PC相關產品占比已降至四成以下，前三季AI／伺服器、BBU及車用等新興應用合計占比超過五成。AI伺服器功耗提高，電源管理架構朝多相化、多級化發展，同步推升電感用量與規格要求，公司布局的TLVR、800V HVDC等高階電源磁性元件已陸續量產出貨，單價高於傳統PC電感，有助推升平均銷售單價。
累計前九月營收14.95億元，年減15.2%，降幅較前八月的19.25%收斂。展望後市，三集瑞看好AI伺服器、高瓦數電源及BBU訂單持續成長，隨高階產品占比、生產效率及產能利用率提升，營運動能可望延續。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。