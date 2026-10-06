三集瑞營收／第3季季增逾三成 9月創今年新高、高階電源料件放量

電感廠三集瑞-KY（6862）6日公布9月合併營收2.18億元，月增25.8%、年增20.1%，創今年單月新高；第3季合併營收5.83億元，季增32.4%、年增15.9%，同步登上今年單季高點。AI伺服器需求暢旺，加上高階雲端資料中心伺服器電源標準料件自9月起大量出貨，帶動營收回升。

三集瑞表示，相關高階料件前期配合客戶進行規格優化與製程調整，隨驗證及良率提升工作陸續完成，9月客戶拉貨明顯增溫。全球AI基礎建設持續擴大，也帶動AI伺服器、備援電池模組（BBU）及高階電源應用需求，推升整體出貨動能。

高階產品放量也帶動產品組合轉變。目前PC相關產品占比已降至四成以下，前三季AI／伺服器、BBU及車用等新興應用合計占比超過五成。AI伺服器功耗提高，電源管理架構朝多相化、多級化發展，同步推升電感用量與規格要求，公司布局的TLVR、800V HVDC等高階電源磁性元件已陸續量產出貨，單價高於傳統PC電感，有助推升平均銷售單價。

累計前九月營收14.95億元，年減15.2%，降幅較前八月的19.25%收斂。展望後市，三集瑞看好AI伺服器、高瓦數電源及BBU訂單持續成長，隨高階產品占比、生產效率及產能利用率提升，營運動能可望延續。