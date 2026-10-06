五萬點前投信先獲利了結？ 三大法人賣超207億元

台股6日盤中一度翻黑，但午盤急拉翻紅，收在49,822.55點，上漲110.51點，漲幅0.22%，續創下收盤新高，成交量縮至一兆以下，為9,759.36億元，三大法人賣超207.87億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超66.57億元，投信賣超158.51億元，自營商買超（合計）17.21億元，其中自營商（自行買賣）買超36.12億元，自營商（避險）賣超18.91億元。

台積電（2330）收2,585元，上漲0.39%，續創歷史新高。台光電（2383）大漲5%，收5,995元，台達電（2308）續強，收2,050元，漲幅逾2%，日月光投控（3711）、鴻海（2317）皆小漲。聯發科（2454）下跌逾4%，聯電（2303）下跌逾3%，跌破月線。

高價股漲跌互見，上漲超過5%的除了台光電，還有世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、昇達科（3491），大量（3167）、華碩（2357）晉身千金股，華碩收1,000元。

族群部分，CCL仍相對強勢，聯茂（6213）、南亞（1303）續創新高，聯茂一度衝上818元，收787元，上漲逾4%。聯茂9月營收再突破，達58.24億元，月增15.4%，年增110.7%，受惠漲價效應與AI需求帶動。南亞則一度觸及300元，收293元，上漲逾2%。

傳產股以化工股最強，德淵（4720）、永光（1711）、三福化（4755）等7檔漲停，永光爆量漲停至48.6元，三福化攻至133元鎖死，德淵則拉出第三根漲停，收25.3元。不過中華化（1727）逆勢大跌，收跌停106元。