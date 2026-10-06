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系統電營收／9月3.67億元、年增17.87% 連三個月創新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

系統電（5309）9月營收3.67億元，月增12.04%，年增17.87%，連三個月創新高；第3季合併營收約10.14億元，年增24.35%、季增11.74%，同步改寫新猷。

系統電表示，9月營收由各產品線同步推升，加上電池備援模組（BBU）10月起開始出貨交CSP客戶，營收逐月走高。AI資料中心電源架構由傳統集中式UPS，轉向升級搭配伺服器機櫃式BBU/Mini UPS的架構；下一階段則是Sidecar／Power Rack BBU搭配800V高壓直流（HVDC）的次世代架構。

系統電南投廠過去以出貨集中式UPS電池產品為主，10月起交付CSP客戶的是伺服器機櫃式BBU/Mini UPS的架構，代表伺服器備援電池模組正式驗證完成轉入營收貢獻，明年放量可望帶動獲利提升。

系統電指出，BBU需求並不侷限於高階AI機櫃。資料中心不會將所有算力一次轉向GPU或ASIC架構的AI伺服器，通用伺服器需求仍是出貨大宗，並在AI推論需求帶動下同步進入汰換與擴建升級，這些機櫃同樣需要電源升級導入機櫃式BBU，需求主力將擴散至伺服器升級潮。

產能布局方面，系統電台灣兩條全自動BBU產線已完成建置，美國德州Plano廠明年也將建置兩條，產能規劃倍增，以因應明年BBU需求的快速增長。系統電率先導入全自動生產線，透過Interlock連鎖檢查機制杜絕人為修補風險，提升良率與大量交付能力；且Plano廠鄰近德州AI伺服器供應鏈聚落，可將交期從五至六周縮短至二至三周，並能彈性調度產能，滿足北美客戶在美製造與快速交付的需求。

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