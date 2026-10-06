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CCL三雄9月營收攀峰 台光電挑戰6,000元關卡、聯茂連七漲續飆天價
銅箔基板（CCL）9月營收亮眼，CCL三雄單月營收同步創高，台光電（2383）挑戰6,000元，一度衝達6,115元，終場收在5,995元，漲幅5.18%；聯茂（6213）則是續創收盤新高，以787元收盤，漲幅4.79%；台燿（6274）收1,755元，跌幅1.4%。
台光電9月營收215.32億元，月增6.9%，年增168.9%；累計今年前9月營收1,412.27億元，年增103.7%，主受惠AI伺服器高成長力道，因M9等高階CCL出貨逐步提高，持續正向看待營運表現。
聯茂9月營收58.24億元，月增15.5%，年增110.7%，累計今年前9月營收362.9億元，年增50.07%，受惠漲價效應與AI需求帶動，看好第4季營運可望續成長。
台燿9月營收61.26億元，月增3.6%，年增114.8%，累計今年前9月營收423.03億元，年增99.4%；旺季加上漲價，可望帶動4季營運續看旺。
Aletheia資本報告指出，受惠於Google張量處理器（TPU）的高速成長，印刷電路板（PCB）及銅箔基板（CCL）將迎來金髮女孩（Goldilocks）時期，給予台光電買進評等，目標價10,000元；僅次於另一家美系外資給予台光電目標價10,200元。
外資將目標價喊上萬元，台光電6日一開盤就衝上6,040元，且一度拉升至6,115元，終場收5,995元；聯茂以797元開出後一度衝達818元，寫歷史新高，終場收787元，創收盤高，股價連7漲。
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