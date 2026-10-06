CCL三雄9月營收攀峰 台光電挑戰6,000元關卡、聯茂連七漲續飆天價

維格餅家（2733）先前於9月30日宣布，受台灣入境觀光政策及市場大環境影響，原有業務模式遭遇重大挑戰，加上業績衰退及多年虧損，董事會決議主動申請終止股票興櫃買賣，維格餅家5日發布重訊，接獲櫃買中心通知，自10月20日起終止興櫃買賣。不過維格餅家股價短短兩天股價竟由6元衝到16.05元，大漲167%，6日盤中續漲逾2%。

2026-10-06 11:14