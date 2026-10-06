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群光營收／9月62.14億元 月減4.7%
群光（2385）今（6）日公布9月營收62.14億元，月減4.7%、年減24.9%。累計前三季合併營收650.52億元，年減10.4%。
群光近年積極轉型高附加價值市場，攜手美國知名機器人新創大廠，為其量身打造核心影像與數據收集設備，在實體機器人身上扮演關鍵的「視覺與感知樞紐」，助攻「具身智能（Embodied AI）」與「實體 AI（Physical AI）」生態圈。
群光表示，「具身智能」是當今 AI 發展的最前沿，強調賦予人工智慧一個實體軀殼（如機械手臂或人形機器人），使其能像人類一樣感知物理環境並進行互動。群光本次研發的邊緣視覺方案，成功融合了視覺語言模型（VLM）與多感測深度學習技術。透過在機器人身上布建多鏡頭數據收集系統，能賦予設備強大的環境判讀、敏銳空間感知與動態記錄能力，在各種複雜環境中進行高精準度的底層數據採集。
實體AI的進化高度仰賴高質量的底層數據。群光全面導入Edge AI的核心數據收集方案，打破傳統裝置的局限，讓機器人能更有效率地轉化與累積高價值數據。不僅大幅優化數據採集的品質，更能直接提升機械手臂在細微操作與精密力道控制上的訓練表現，成為機器人模型訓練與精準動作執行最關鍵的數據推進器。
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