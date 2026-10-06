聽新聞
0:00 / 0:00
威剛營收／第3季首破500億元、季增39% 續創單季新高
記憶體模組廠威剛今（6）日公布第3季合併營收530.3億元，首度突破500億元大關，季增39%、年增266%，續創單季歷史新高。AI伺服器與資料中心需求持續占用上游記憶體產能，推升DRAM與NAND Flash價格，帶動公司第3季營收規模明顯擴大。
威剛表示，AI應用快速擴展，使傳統PC與手機市場可取得的記憶體供應量受到影響，DRAM與NAND Flash供應仍緊俏，價格維持上行。第3季價格上漲與供應吃緊情況，已反映在各項產品銷售表現，推動單季營收較第2季成長近四成。
從產品結構來看，DRAM仍是主要營收來源，第3季占比達73.5%，SSD占22.5%，記憶卡、隨身碟及其他產品合計占4%。9月DRAM營收達117.8億元，占單月營收74.9%。
威剛9月合併營收157.3億元，年增200%；累計前九月合併營收1,173.1億元，年增215.6%，續創歷年同期新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。