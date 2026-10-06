威剛營收／第3季首破500億元、季增39% 續創單季新高

記憶體模組廠威剛今（6）日公布第3季合併營收530.3億元，首度突破500億元大關，季增39%、年增266%，續創單季歷史新高。AI伺服器與資料中心需求持續占用上游記憶體產能，推升DRAM與NAND Flash價格，帶動公司第3季營收規模明顯擴大。

威剛表示，AI應用快速擴展，使傳統PC與手機市場可取得的記憶體供應量受到影響，DRAM與NAND Flash供應仍緊俏，價格維持上行。第3季價格上漲與供應吃緊情況，已反映在各項產品銷售表現，推動單季營收較第2季成長近四成。

從產品結構來看，DRAM仍是主要營收來源，第3季占比達73.5%，SSD占22.5%，記憶卡、隨身碟及其他產品合計占4%。9月DRAM營收達117.8億元，占單月營收74.9%。

威剛9月合併營收157.3億元，年增200%；累計前九月合併營收1,173.1億元，年增215.6%，續創歷年同期新高。