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台積電法說倒數！大摩拋三問、率先升目標價至3,088元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影

隨著記憶體用量優化趨勢延續，市場預期資本支出預算將在2028年加速轉向AI算力與AI網路供應鏈。摩根士丹利（大摩）證券在最新出爐的報告中，看好台積電（2330）與聯電（2303）營運前景，調升兩家晶圓代工廠的目標價，分別為3,088元、188元，後市可期。

台積電將於10月15日召開2026年第3季法說會，大摩台灣研究部主管詹家鴻特別點出三大議題：第一，台積電是否考慮與TereFab合作在德州設立新晶圓廠？第二，若英特爾提高資本支出，是否影響台積電委外代工訂單？第三，台積電如何因應大光罩尺寸晶片需求？

值得注意的是，在2027年晶圓調漲方面，詹家鴻預期，先進製程（7奈米及以下）價格將上調5%至10%，成熟製程則調漲0%至3%，帶動2027年毛利率有望逼近70%。因此將台積電目標價至由2,988元升至3,088元。

另外，聯電2027年8吋晶圓價格具備兩大成長動能：一是三星（Samsung）DDI委外代工需求；二是矽光子光電介面晶片（SiPh PIC）需求成長，可望進一步帶動需求，因此目標價由138升至188元。

台積電 大摩 目標價

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