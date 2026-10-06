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鴻海營收創新高 股價開高走低

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影

ODM龍頭大廠鴻海（2317）昨（6）日公告9月營收，單月營收達1.15兆元，寫歷史新高，月增25.7%，年增38.42%，超出外資預期。外資指出，主要是反映出 AI 伺服器的強勁放量以及新款智慧型手機的貢獻。營收創高帶動鴻海開盤股價便一路上衝近半根漲停板，不過受先前爆量黑K賣壓影響，回檔至平盤附近。

外資指出，9月營收當中以消費性電子表現最強，其次為元件、雲端網路及運算產品。在智慧型手機業務上，受惠於新機型推出及外觀形態改變，帶動出貨量與平均售價 (ASP) 提升。AI伺服器部分則由於最新一代伺服器處於交付初期，出貨量有望逐步上升，同時鴻海也將受惠於光通訊帶來的成長。

外資預期，鴻海第4季將維持季、年雙增的成長趨勢，AI 相關產品將如預期維持穩健的成長動能至 2026 年第四季，而資通訊 (ICT) 產品則持續受惠於下半年典型的季節性利多，支撐整體營運表現向上成長。

鴻海 營收 ODM

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