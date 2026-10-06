產品組合優化帶動毛利率回升 法人調高技嘉獲利預估值及目標價

技嘉（2376）受惠客戶資料中心完成並積極拉貨人工智慧（AI）伺服器，加上高階顯卡銷售強勁，法人預期，轉投資技鋼產品組合優化，帶動毛利率回升，且訂單能見度達2027年上半年，調升獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，技嘉預估第3營收可望季增約10%，換算年增率約100%，技鋼占比逾八成，其中，輝達（NVIDIA）GB系列比重約20%至25%，產品組合改善、部分低價庫存貢獻、消費產品銷售回穩，將帶動毛利率回升至11.4%，獲利同步水漲船高。

技嘉在手AI訂單已達2027年上半年，較過往一季明顯提升，除Nebius硬體集中於2026年下半年進駐，客戶大型合約須確保供應鏈產能外，還有主權AI貢獻，法人預估，下半年營收及獲利均可翻倍成長，且營收增幅延續至2027年上半年。

法人指出，Nebius 自10月起全面調漲租賃價格，其中，輝達Blackwell上調19%至21%，Hooper上調17%至20%，隨2027年上半年客戶數個新資料中心落成，繼續交付大型資料中心訂單，技嘉在今年產能翻倍成長下，可望受惠訂單強勁且確認度提升，