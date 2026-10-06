快訊

蹭吃蹭喝！曝徐佳青一家訪溫哥華僑社照 陳智菡：外館涉共犯結構

紐時：伊朗戰爭讓「地理」重新成為武器 台灣也在關鍵位置

蘇姿丰：台灣對全球半導體絕對關鍵 對AMD「非常、非常關鍵」

聽新聞
0:00 / 0:00

產品組合優化帶動毛利率回升 法人調高技嘉獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

技嘉（2376）受惠客戶資料中心完成並積極拉貨人工智慧（AI）伺服器，加上高階顯卡銷售強勁，法人預期，轉投資技鋼產品組合優化，帶動毛利率回升，且訂單能見度達2027年上半年，調升獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，技嘉預估第3營收可望季增約10%，換算年增率約100%，技鋼占比逾八成，其中，輝達（NVIDIA）GB系列比重約20%至25%，產品組合改善、部分低價庫存貢獻、消費產品銷售回穩，將帶動毛利率回升至11.4%，獲利同步水漲船高。

技嘉在手AI訂單已達2027年上半年，較過往一季明顯提升，除Nebius硬體集中於2026年下半年進駐，客戶大型合約須確保供應鏈產能外，還有主權AI貢獻，法人預估，下半年營收及獲利均可翻倍成長，且營收增幅延續至2027年上半年。

法人指出，Nebius 自10月起全面調漲租賃價格，其中，輝達Blackwell上調19%至21%，Hooper上調17%至20%，隨2027年上半年客戶數個新資料中心落成，繼續交付大型資料中心訂單，技嘉在今年產能翻倍成長下，可望受惠訂單強勁且確認度提升，

技嘉 法人 毛利率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

股價連拉八紅K 法人調高南電獲利預估值及目標價

通吃谷歌、亞馬遜訂單 法人調升金像電獲利預估值及目標價

AI帶旺PCB！009828規模衝90.5億元 法人調升金居、台光電、台燿目標價

伺服器BBU業務續強 AES 9月營收續創新高

相關新聞

鳳梨酥股說再見！維格餅家10月20日終止興櫃 但兩天股價竟大漲167%

維格餅家（2733）先前於9月30日宣布，受台灣入境觀光政策及市場大環境影響，原有業務模式遭遇重大挑戰，加上業績衰退及多年虧損，董事會決議主動申請終止股票興櫃買賣，維格餅家5日發布重訊，接獲櫃買中心通知，自10月20日起終止興櫃買賣。不過維格餅家股價短短兩天股價竟由6元衝到16.05元，大漲167%，6日盤中續漲逾2%。

台積電法說倒數！大摩拋三問、率先升目標價至3,088元

隨著記憶體用量優化趨勢延續，市場預期資本支出預算將在2028年加速轉向AI算力與AI網路供應鏈。摩根士丹利（大摩）證券在最新出爐的報告中，看好台積電（2330）與聯電（2303）營運前景，調升兩家晶圓代工廠的目標價，分別為3,088元、188元，後市可期。

鴻海營收創新高 股價開高走低

ODM龍頭大廠鴻海（2317）昨（6）日公告9月營收，單月營收達1.15兆元，寫歷史新高，月增25.7%，年增38.42%，超出外資預期。外資指出，主要是反映出 AI 伺服器的強勁放量以及新款智慧型手機的貢獻。營收創高帶動鴻海開盤股價便一路上衝近半根漲停板，不過受先前爆量黑K賣壓影響，回檔至平盤附近。

同樣現金增資 永光爆量漲停鎖死、但中華化卻大跌

台股6日高檔震盪，化工族群一枝獨秀，上市櫃多檔攻上漲停板，包括德淵（4720）、永光（1711）、三福化（4755）、大立（4716）、大恭（4706）、永純（4711），其中德淵已連續三根漲停，永光則爆出3.1萬張大量，漲停排隊買單破2萬張，不過中華化（1727）漲多拉回，盤中大跌近9%。

聯電18億美元可轉債完成訂價、外資竟大賣8.1萬張 股價失守月線

聯電（2303）公告第七次海外無擔保轉換公司債完成訂價，募集海外公司債總額達18億美元，分為A券及B券各9億美元，轉換價格分別為202.06元、179.19元；但聯電ADR周一重挫8.95%，三大法人也是同步賣超，尤其外資大賣81,562張，6日股價開低走低，失守月線。

鴻海9月營收1.15兆創單月歷史新高 股價竟是開高後遭摜壓一度翻黑

鴻海（2317）9月營收超亮眼，寫下台股上市櫃公司首家單月營收突破兆元的紀錄，單月營收衝達1.15兆元，寫歷史新高，月增25.7%，年增38.42%， 營收表現激勵6日股價以263元開高後一度衝達266.5元，漲幅4.92%，但隨後股價走跌，一度翻黑下跌至253.5元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。