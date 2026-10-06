同樣現金增資 永光爆量漲停鎖死、但中華化卻大跌

台股6日高檔震盪，化工族群一枝獨秀，上市櫃多檔攻上漲停板，包括德淵（4720）、永光（1711）、三福化（4755）、大立（4716）、大恭（4706）、永純（4711），其中德淵已連續三根漲停，永光則爆出3.1萬張大量，漲停排隊買單破2萬張，不過中華化（1727）漲多拉回，盤中大跌近9%。

特化族群大漲，屬於台積電（2330）供應鏈的永光出量大漲至48.6元，漲停鎖死，三福化也急拉漲停至133元，但中華化卻大跌近9%。法人指出，先進（3362）封裝成為各家材料業者搶進的新戰場，封裝尺寸變大、堆疊層數增加，及多晶片異質整合需求，都讓材料性能的重要性提高，底填膠、封裝膠材、RDL相關材料、研磨及清洗材料等需求與用量也跟著放大。

永光投入關鍵封裝材料感光型聚醯亞胺（PSPI）產品研發，目前主要供應功率半導體客戶，並持續向先進封裝客戶送樣。永光指出，由於先進封裝所使用的PSPI屬永久材，將留在晶圓表面，因此客戶驗證期程較長，若後續順利放量，產品應用可望延伸至晶圓後段製程及先進封裝。

永光2日公告將辦理現金增資，董事會先前於8月13日決議發行5,000萬股，10月1日獲金管會申報生效，公開申購有500萬股，等於5,000張，現增價格尚未公告，募資將用於新增電子化學品產線及興建危險品冷藏倉庫。

相較之下，中華化昨日出現130元歷史新高價後，股價以117.5元，下跌逾4%作收，今日繼續重挫，盤中一度跌停至106元。

中華化也辦理現金增資，董事會先前於8月12日決議發行1,380萬股，9月17日獲金管會申報生效，現增價每股81元，其中提撥10%、共1,380張辦理公開申購。此次募資用途為償還銀行貸款、購置機器設備及充實營運資金。