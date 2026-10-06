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聯電18億美元可轉債完成訂價、外資竟大賣8.1萬張 股價失守月線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯電（2303）公告第七次海外無擔保轉換公司債完成訂價，募集海外公司債總額達18億美元，分為A券及B券各9億美元，轉換價格分別為202.06元、179.19元；但聯電ADR周一重挫8.95%，三大法人也是同步賣超，尤其外資大賣81,562張，6日股價開低走低，失守月線

聯電海外無擔保轉換公司債完成訂價，A券及B券每張面額都是20萬美元，或如超過20萬美元，以10萬美元之整數倍數發行；發行價格都按面額100%發行；發行日期都是2026年10月13日；A券為自發行日起滿5年之日為到期日，到期日為2031年10月13日；B券為自發行日起滿18個月之日為到期日，到期日為2028年4月13日。

聯電公告，A券轉換價格為202.06元，轉換價格以訂價日2026年10月5日在台灣證券交易所普通股收盤價152.5元之132.5%訂定；B券轉換價格為179.19元，轉換價格以訂價日2026年10月5日在台灣證券交易所普通股收盤價152.5元之117.5%訂定。

聯電表示，所籌措的資金將作為購置機器設備及廠務工程的資金需求；在對股東權益之主要影響部分，本次發行海外無擔保可轉換公司債若按發行時轉換價格全數轉換為普通股，其對原股東股權之稀釋比例約為2.34%，其對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。

聯電海外無擔保轉換公司債完成訂價，但周一卻先遭三大法人同步賣超，外資狂賣81,562張，投信賣超35,930張，自營商賣超3,193張，合計賣超12萬685張；聯電ADR周一也重挫8.95%；聯電6日開低走低，以149元開出，下跌3.5元，低點一度下跌至146元，月線失守，盤中跌幅逾3%，成交量爆出逾22萬張，僅次於友達（2409）。

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