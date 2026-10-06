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鳳梨酥股說再見！維格餅家10月20日終止興櫃 但兩天股價竟大漲167%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
鳳梨酥業者維格餅家因不堪虧損，宣布撤離興櫃市場。圖／新北市經發局提供
鳳梨酥業者維格餅家因不堪虧損，宣布撤離興櫃市場。圖／新北市經發局提供

維格餅家（2733）先前於9月30日宣布，受台灣入境觀光政策及市場大環境影響，原有業務模式遭遇重大挑戰，加上業績衰退及多年虧損，董事會決議主動申請終止股票興櫃買賣，維格餅家5日發布重訊，接獲櫃買中心通知，自10月20日起終止興櫃買賣。不過維格餅家股價短短兩天股價竟由6元衝到16.05元，大漲167%，6日盤中續漲逾2%。

維格曾被視為「陸客概念股」，公司早期透過旅行團、導遊及地接業者拓展觀光客生意，鳳梨酥也因此成為不少陸客來台必買伴手禮。然而，隨兩岸觀光情勢轉變，陸客來台人數減少，即使新冠疫情後重新開放國際觀光，維格仍無法返回過去榮景。

8月營收0.39億元，較去年同期0.37億元年增6.11%；稅後純益211.6萬元，較去年同期8.6萬元大增23.6倍，每股純益0.088元。

今年上半年營收1.54億元，年增4.07%；但稅後淨損2,493.1萬元，雖然較去年同期淨損3,806.5萬元收斂34.5%，每股仍淨損1.04元。

維格公告指出，受到台灣入境觀光政策及市場大環境影響，原有業務模式面臨重大挑戰，加上業績衰退及多年虧損，使興櫃市值及股票交易量持續低迷，基於經營發展規劃及資源的最適配置考量，決定主動申請終止興櫃交易，預計於10月20日終止興櫃買賣。

不過，維格宣布終止興櫃交易後，隔天雖然大跌43%，而後兩天股價竟反向飆漲1.6倍，由10月1日的6元大漲到10月5日的16.05元。

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