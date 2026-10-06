鴻海9月營收1.15兆創單月歷史新高 股價竟是開高後遭摜壓一度翻黑

鴻海（2317）9月營收超亮眼，寫下台股上市櫃公司首家單月營收突破兆元的紀錄，單月營收衝達1.15兆元，寫歷史新高，月增25.7%，年增38.42%， 營收表現激勵6日股價以263元開高後一度衝達266.5元，漲幅4.92%，但隨後股價走跌，一度翻黑下跌至253.5元。

台股6日近關情怯，早盤一度衝達49,968.92點，距50,000點關卡僅31.08點，但並未一鼓作氣衝關而上，反而翻黑，權值股的台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、欣興（3037）、川湖（2059）等股都是下跌，鴻海則是開高下低，壓至平盤附近，盤中甚至一度小翻黑。

鴻海9月營收1.15兆元，創單月歷史新高，月增25.7%，年增38.42%；第3季合併營收3.26兆元，為歷年最強的第3季，季增20.44%，年增47.12%；累計今年前三季合併營收7.66兆元，創同期新高，年增39.53%。

展望第4季，鴻海表示，AI營運將繼續成長，資通訊（ICT）產品處下半年傳統旺季期間，可望帶動整體營運表現符合目前市場預期；法人分析，第4季業績在AI與iPhone雙主軸持續熱轉帶動下，可望續強。