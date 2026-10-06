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中菲行9月營收大增47% 創4年新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

受惠AI伺服器、半導體及高科技相關物流需求持續升溫，中菲行（5609）9月營收強勁成長，中菲行昨（6）日公布，2026年9月集團自結合併營業額達新台幣36.55億元，較去年同期大增47%，創2022年7月以來單月營業額新高。

受惠高科技供應鏈出貨需求暢旺，中菲行9月空運營收受惠於AI相關電子產品需求強勁，帶動空、海運及合同物流業務同步走強，年增39.4%、海運營業額成長62.1%，合同物流營業額也大增50.6%，三大業務同步維持雙位數成長，顯示AI、半導體及電子零組件等高科技物流需求仍是推升營運的重要動能。

累計今年前三季，中菲行集團合併營業額達269.22億元，較去年同期成長23.9%。法人指出，AI伺服器、高效能運算設備及電子零組件出口需求持續支撐高科技供應鏈，第4季進入傳統物流旺季，加上年終零售及電商備貨需求陸續釋出，可望延續物流市場熱度。

從9月貨運市場來看，AI伺服器、半導體及高科技產品出貨持續推升亞洲至美國空運需求，台灣及亞洲主要科技出口市場往美國航線艙位仍偏緊，運價亦呈上升趨勢。進入第4季後，科技、AI基礎設施、半導體、電商及季節性零售貨物需求升溫，加上海運延誤使部分急貨轉向空運，跨太平洋及亞洲區域部分航線運力仍可能維持緊張。

海運方面，跨太平洋市場需求維持高檔，先前受到颱風、港口壅塞及船期延誤影響的積壓貨量仍在消化，加上中國黃金周前後船公司透過空航及運力調整供給，使跨太平洋航線艙位及運價維持相對高檔；相較之下，部分船公司逐步恢復行經蘇伊士運河，亞洲至歐洲航線即期運價則轉弱，主要航線呈現不同走勢。

中菲行表示，9月全球製造業景氣持續擴張，全球製造業PMI升至2022年2月以來高點，新出口訂單增幅也明顯加快，顯示全球製造及貿易活動仍具韌性。面對第4季旺季，中菲行將持續掌握AI、半導體及高科技產業出貨需求，以及全球供應鏈布局調整帶來的物流商機。

不過，全球貿易政策及運輸環境仍存在不確定性，包括中美貿易休戰期限延長至2027年1月10日、美國針對結構性產能過剩展開的Section 301調查，以及巴拿馬運河因降雨不足可能影響通航量等因素，仍可能牽動全球貨物流向及運輸成本。

展望第4季，中菲行將持續透過空海運管理、跨境物流及在地物流服務，搭配合同物流、報關及貿易合規等服務，彈性調整運力及運輸方案，協助客戶提前規劃艙位、分散運輸風險，在旺季需求升溫及全球貿易環境變動下維持供應鏈效率。

中菲行 營收 半導體

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