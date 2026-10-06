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高盛喊買台積電！上修目標價至3,300元 看好再漲28%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高盛將台積電（2330）12個月目標價從新台幣3,100元上調至3,300元。美聯社
高盛將台積電（2330）12個月目標價從新台幣3,100元上調至3,300元。美聯社

高盛將台積電（2330）12個月目標價從新台幣3,100元上調至3,300元，代表還有約28%的上漲空間。

台積電今（6日）日盤中最高衝上每股2,590元，再度改寫歷史新高紀錄。

根據彭博資訊報導，高盛預期，隨著AI對GPU、網絡晶片和伺服器中央處理器（CPU）的需求不斷成長，台積電明年的成長動能將維持強勁。

高盛分析師在報告中寫道：「尤其值得注意的是，AI帶動CPU需求提升，這是過去一年出現的一項關鍵變化。」

高盛預期，台積電2026年和2027年以美元計的營收將分別成長42%和36.9%，毛利率分別為67.2%和67.5%。

高盛還把2027年和2028年資本支出預測分別從780億美元和820億美元上調至850億美元和980億美元，預期台積電將進一步擴大產能投資，以支持客戶更長期的需求。

高盛維持台積電「買入」評級。

台積電 目標價

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