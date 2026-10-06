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聯茂9月營收月年雙增 法人估今年 EPS 19.8元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

聯茂（6213）公告9月營收58.2億元，月增15.5%、年增110.7%，第3季營收達156億元，優於市場預期、並再創單季歷史新高，分析師表示，主要受惠漲價效益持續反映，以及通用型伺服器需求維持強勁。

法人機構表示，短期來看，上游原物料供給仍偏吃緊、價格持續上漲，而聯茂在料源掌握度相對較佳，預期第4季產品報價仍有進一步調漲空間，搭配伺服器需求維持高檔，營收與獲利有望續創新高。

展望2027年，隨上游原物料及CCL新增產能陸續開出，供需緊張程度可望逐步緩解，漲價貢獻預期將逐漸收斂，不過，公司成長動能將由價格上漲逐步轉向產品組合升級，包括通用型伺服器規格升級、美系ASIC專案及低軌衛星需求放量，預估M6以上產品營收占比將由2026年約30%提升至2027年40%，並於2028年進一步達50%。

此外，聯茂M9材料已通過NVIDIA認證，搭配2027至2029年高階產能陸續開出，有利進一步切入更多高階應用，持續推升產品組合與獲利能力下，預估聯茂今年每股獲利將來到19.8元、年增377%。

聯茂 營收 法人

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