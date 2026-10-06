中國信託證券主辦「可寧衛三」今掛牌

中國信託證券主辦可寧衛股份有限公司（8422）（簡稱「可寧衛」）發行之五年期無擔保可轉換公司債（「可寧衛三」，代號84223），採競價拍賣方式承銷，於9月23日完成開標，合格投標總數量40,354張，超額認購倍數高達1.79倍，市場參與踴躍，展現出亮眼的承銷成績，將於6日以承銷價100.70元於櫃買中心掛牌交易。

可寧衛為國內具規模之一站式廢棄物處理服務業者，主要提供事業廢棄物開挖、清運、固化及掩埋服務，並積極布局焚化、資源再利用及綠能事業。

2026年上半年合併營收達33.82億元，年增23.88%；7月及8月單月營收分別年增59.87%及105.85%，顯示大型整治專案及新事業挹注效益逐步顯現。未來營運動能將來自205兵工廠整治案、SRF發電廠、漁電共生及高雄南區焚化爐BOT案等多項專案陸續推進。

展望後市，多項關鍵專案將接棒挹注可寧衛營運成長，包含205兵工廠整治案預計於2026年至2027年間持續認列；SRF發電廠預計於2027年下半年併網，透過廢棄物處理與售電形成雙軌收益；漁電共生二期案場亦預計於2027年投入商轉等。

隨各項專案陸續落地，可寧衛將加速由既有廢棄物處理服務，向焚化、資源循環及綠能發電等高附加價值領域延伸，進一步擴大營運版圖，打造中長期成長新引擎。

中國信託證券長期深耕資本市場，持續運用承銷及籌資規劃經驗，依企業不同發展階段提供合適的資本市場服務。本次協助可寧衛完成可轉債發行及掛牌，未來亦將持續陪伴企業透過資本市場取得發展所需資源。