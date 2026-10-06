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儒億車用照明全方位解決領導者 今掛牌上櫃蜜月行情甜

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
儒億今日於櫃買中心舉辦上櫃掛牌典禮儀式，由櫃買中心董事長簡立忠（右5）主持。儒億提供
儒億今日於櫃買中心舉辦上櫃掛牌典禮儀式，由櫃買中心董事長簡立忠（右5）主持。儒億提供

車用照明全方位解決方案領導者儒億（6604），於今日（10月6日）正式掛牌上櫃，象徵企業發展邁入全新階段，股價自24元最高衝到25.8元，漲幅達7.5%。

儒億今日於櫃買中心舉辦上櫃掛牌典禮儀式，由櫃買中心董事長簡立忠主持，邀請貴賓暨輔導上櫃之證券承銷商—永豐金證券、簽證會計師與會共襄盛舉，並由儒億董事長吳國禎及總經理林俊桂率經營團隊，與貴賓共同敲鑼，一同見證公司邁向資本市場的重要時刻。

儒億董事長吳國禎表示，成功掛牌上櫃是儒億重要的里程碑，更是新階段的起點，未來將借助資本市場的力量，進一步拓展市場份額，深化與客戶的合作。

儒億憑藉強大的研發能量與開發設計能力，近年在訂單實績、獲利表現及全球市場布局方面，皆繳出極其亮眼的成績單，吸引資本市場高度矚目。

儒億具備IATF 16949及ISO 26262等汽車零組件國際認證，並擁有光學、電子、機構及熱學等領域的專業研發團隊，搭配完善的製程與實驗室設備，滿足客戶多元化的產品需求。公司透過多年累積的光、電、機、熱相關技術，提供產品最佳化設計，並與車燈國際大廠斯坦雷進行技術合作，持續強化研發能量。

吳國禎進一步指出，在製造能力方面，儒億擁有基板廠與模具廠，對車燈及電裝部品的關鍵零件，包括電路控制基板、光學元件及精密塑膠件等，具備高度自製能力，不僅有助於穩定供應、確保產品品質，也能有效控管製造成本，縮短產品開發與導入時程，提升整體營運效率。

透過掌握關鍵製程，儒億能夠靈活回應客戶的客製化需求，加速新產品導入與量產切換，持續提升服務品質與市場競爭力。

海外市場布局成功 印尼合資公司營運成長挹注獲利

儒億主要客戶涵蓋台灣、日本及馬來西亞等市場，其中不乏國際知名汽機車厰商，如中華、本田、GOGORO及Perodua等指標企業，另外透過印尼合資公司持續深耕印尼汽車OEM車燈市場。隨著合資公司營運績效逐年成長，轉投資收益也持續挹注儒億整體獲利，成為公司營運表現的重要支柱。

儒億前八個月合併營收達新台幣14.46億元，年增14.79%；2026年上半年稅後淨利9,755萬元，年增149%，每股盈餘（EPS）達2.23元，上半年營運表現亮眼，展現公司持續深化核心業務與拓展海外市場的營運成果。

吳國禎認為，隨著汽車照明朝智慧化發展，儒億目前已具備AFS主動轉向式頭燈及ADB自適應式遠光頭燈製造能力，未來將持續提升滲透率；另外印尼每千人汽車保有量僅99台，長期成長空間顯著，藉由區域化供應鏈整合和在地化服務，提升整體營運效率與市場競爭力。

儒億今日於櫃買中心舉辦上櫃掛牌典禮，掛牌首日蜜月行情甜。儒億提供
儒億今日於櫃買中心舉辦上櫃掛牌典禮，掛牌首日蜜月行情甜。儒億提供

儒億董事長吳國禎（左2）表示，成功掛牌上櫃是儒億重要的里程碑。儒億提供
儒億董事長吳國禎（左2）表示，成功掛牌上櫃是儒億重要的里程碑。儒億提供

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