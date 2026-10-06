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台積電迎9月營收及法說會 美系大行率先調升目標價
台積電（2330）近日將公布9月營收，下周將舉辦法人說明會，投資人樂觀預期有正面訊息釋出，美系大行也率先調升其目標價。
美系大行上修台積電2026年營收成長年增46.7%，預估今年下半年營收逐季走揚，預估第3季毛利率應可打到預期的上緣67.5%。
預估2027年資本支出750億至800億美元，預估明年先進製程漲價5-10%，成熟製程漲0-3%。預期明年毛利率接近70%。因此，上修2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）至115.3/152.7/189.9元，以明年20xPE評價。同步升目標。
美系大行對台積電下周法說會關注重點為：1.是否與TeraFab合作；2.Intel對台積電的外包；3.如何因應大型光罩尺寸晶片的需求。
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