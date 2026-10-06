大易橙在手訂單逾百億

半導體無塵室電力工程二次配專業廠商大易橙（7951）昨（5）日舉行興櫃前法說會，公司表示，受惠大客戶先進製程、先進封裝及海外廠區持續擴建，截至9月底在手訂單已達101億元，訂單能見度看到2028年底，整體營運及獲利喊衝。

大易橙2025年營收26.59億元，年增131.18％；稅後純益3.95億元，每股純益23.3元。2026年上半年營收25.06億元，逼近去年總和，反映接單熱絡；稅後純益3.17億元，每股純益15.47元。隨工程認列進入高峰，法人估，該公司今年可望挑戰賺三個股本。

大易橙將於今（6）日以每股參考價252元登錄興櫃，該公司成立於2021年12月，主要從事高科技廠區內部電力供應系統配置，業務涵蓋MEP工程、二次配工程、內連線工程及廠務工程，資本額2.59億元。主要法人股東包括穎達資產管理持股7.94%、捨得國際持股7.71%，能率亞洲共持有約5%股權。

大易橙董事長兼總經理謝中平表示，大易橙創立初期僅有四名員工及500坪廠房，隨半導體客戶擴廠快速成長，目前員工數已超過500人；若加計入工程現場人力，全球投入人力規模約1,500人。

客戶結構方面，台積電約占大易橙營收逾六成，大易澄也隨大客戶布局日本、美國及德國市場。其他客戶則包括美光、世界先進及華邦等半導體廠。