聽新聞
0:00 / 0:00

大易橙在手訂單逾百億

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

半導體無塵室電力工程二次配專業廠商大易橙（7951）昨（5）日舉行興櫃前法說會，公司表示，受惠大客戶先進製程、先進封裝及海外廠區持續擴建，截至9月底在手訂單已達101億元，訂單能見度看到2028年底，整體營運及獲利喊衝。

大易橙2025年營收26.59億元，年增131.18％；稅後純益3.95億元，每股純益23.3元。2026年上半年營收25.06億元，逼近去年總和，反映接單熱絡；稅後純益3.17億元，每股純益15.47元。隨工程認列進入高峰，法人估，該公司今年可望挑戰賺三個股本。

大易橙將於今（6）日以每股參考價252元登錄興櫃，該公司成立於2021年12月，主要從事高科技廠區內部電力供應系統配置，業務涵蓋MEP工程、二次配工程、內連線工程及廠務工程，資本額2.59億元。主要法人股東包括穎達資產管理持股7.94%、捨得國際持股7.71%，能率亞洲共持有約5%股權。

大易橙董事長兼總經理謝中平表示，大易橙創立初期僅有四名員工及500坪廠房，隨半導體客戶擴廠快速成長，目前員工數已超過500人；若加計入工程現場人力，全球投入人力規模約1,500人。

客戶結構方面，台積電約占大易橙營收逾六成，大易澄也隨大客戶布局日本、美國及德國市場。其他客戶則包括美光、世界先進及華邦等半導體廠。

百億 興櫃 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI建廠商機發酵！大易橙上半年EPS逾15元 明登興櫃

貴人慧眼力挺！大易橙從4人鐵皮屋工廠 搖身成台積電最大二次配伙伴

櫃買家族再添三新兵

卡位特斯拉Optimus量產商機 盟立搶機器人財

相關新聞

南亞科9月營收 連11月創高

DRAM大廠南亞科（2408）昨（5）日公布9月合併營收450.91億元，連續11個月創單月歷史新高，月增0.9%，並較去年同期大增576.62%；第3季合併營收首度跨越千億元，單季業績超過今年上半年總和，反映DRAM市況價量齊揚。

藥華藥前三季營收躍進 年增83%

藥華藥（6446）昨（5）日公告9月營收26.4億元，再創新高，年增近100%。本月未認列美國醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）相關調整金額，仍繳出佳績；累計前三季營收197.3億元，年增83.5%，逼近200億元大關。

台光電受惠Google TPU高速成長 外資喊買

Aletheia資本釋出報告指出，印刷電路板（PCB）及銅箔基板（CCL）將迎來金髮女孩（Goldilocks）時期，主要受惠於Google張量處理器（TPU）的高速成長。台廠中，Aletheia資本給予台光電（2383）「買進」評等，目標價10,000元，在外資法人圈中僅次於高盛的10,200元。

創意9月營收雙高

ASIC設計服務廠創意（3443）昨（5）日公布9月營收71.45億元，月增22.3%、年增97.8%，首度突破70億元大關，連四個月改寫單月新高，帶動第3季營收同步刷新單季紀錄。

華邦9月績昂 連十月攻頂

記憶體大廠華邦（2344）昨（5）日公布9月合併營收282.49億元，連續十個月創單月歷史新高，月增3.44%，年增256.67%；第3季合併營收首度跨越800億元，同寫新猷。

聯亞9月營收月增近4% 刷新紀錄

受惠數據中心產品出貨量持續成長，磊晶股王聯亞（3081）昨（5）日公布9月營收5.4億元，再創單月新高，月增近4%，年增1.9倍；第3季營收15.61億元，寫單季新猷，季增27.8%，年增1.82倍。法人看好，聯亞矽光產品業績增長，後市看俏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。