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AES上月業績月增0.5% 新普-10%
新普（6121）與子公司AES-KY昨（5）日公布9月營收，AES為17.6億元，續創單月新高，月增0.5%，年增25.5%；新普為60.47億元，月減10.4%，年減20.6%。
AES的8月營收攻頂，主要受惠AI伺服器電池備援模組（BBU）業務出貨強勁；第3季業績首度站上50億元大關、達52.34億元，改寫單季新猷，季增8.9%，年增26.8%；前三季營收145.72億元，為同期最佳，年增26.3%。
法人看好，AES在電池備援模組訂單持續暢旺帶動下，今年營收、獲利將雙創新高，全年每股純益可望首度衝破50元，大賺逾五個股本，2027年還將新增客戶，並透過與電源供應器廠商合作，爭取更多電池備援模組專案。
新普第3季營收199.05億元，季減4.8%，年減2.4%；前三季營收592.92億元，年增1.5%。法人分析，新普9月業績衰退，除了筆電產業上半年已提前拉貨之外，蘋果首款折疊機iPhone Duo良率不佳，恐怕也有影響。
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