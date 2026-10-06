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雍智上月業績月增5.9% 貿聯+4.9%
半導體測試介面廠雍智（6683）昨（5）日公布9月合併營收2.47億元，連續二個月改寫單月歷史新高，月增5.9%，年增33.6%；第3季合併營收7.11億元，創單季歷史新高，季增9.1%，年增27.9%；前三季營收20.27億元，同期最佳，年增30.26%。
雍智今年規劃整體產能至少提升五成，持續擴充高階探針卡製程，ASIC新專案預計下半年開始貢獻營收、明年放量；該公司也已出貨矽光子相關探針卡予美系客戶，進一步拓展高階測試市場。
線束大廠貿聯-KY（3665）昨（5）日公布9月營收93.32億元，為歷年最強9月，月增4.96%，年增39.16%；第3季營收278.54億元，創單季新高，季增19.6%，年增51.27%；前三季營收719.64億元，同期最佳，年增39.9%。
貿聯表示，歐洲營運據點暑期休假對8月營收造成的季節性影響已告一段落。該公司9月23日起納入合併的 Interplex Datacom業務，陸續貢獻9月合併營收，推升單月業績走揚。
貿聯之前指出，併購Interplex Datacom業務之後，可望強化該公司在資料中心連接技術及基礎設施領域布局，取得創新客製化互連解決方案、高精密機械產品方案，並提升相關製造能力，進一步鞏固在整合型資料中心基礎設施領域市場地位。
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