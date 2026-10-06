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一詮業績 三個新高

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

一詮（2486）受惠高階散熱出貨放量，昨（5）日公告9月、第3季與前三季營收寫三個新高。隨著散熱產品出貨持續增溫與擴產效益發酵，成為後續營運成長的核心動能。

一詮9月營收7.84億元，創單月歷史新高，月增0.96%，年增56.83%；第3季營收23.01億元，為單季歷史新高，季增11.65%，年增48.35%；前三季營收59.84億元，為同期新高，年增32.98%。

散熱元件為推升一詮業績的最核心主力，9月散熱元件營收3.8億元，年成長117%，比重拉升至48.4%；傳統導線架營收占比則為32.3%。一詮昨天股價漲2元、收247元。

法人分析，一詮高階均熱片受惠AI伺服器與高效能運算拉貨強勁，營收比重已逼近五成，不僅扭轉過往以傳統導線架為主的業務型態，並帶動整體毛利結構顯著優化。隨著美系雲端服務供應商（CSP）客戶訂單續揚，預期散熱片占營收比重將在明年跨越五成，並且有進一步挑戰六成的實力。

為滿足客戶訂單需求，一詮持續推進新北擴產進度，五股廠正陸續進駐設備拉升產能，三重新廠則規劃今年第4季動土、2027年第1季投產。

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