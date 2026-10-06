聯亞9月營收月增近4% 刷新紀錄

受惠數據中心產品出貨量持續成長，磊晶股王聯亞（3081）昨（5）日公布9月營收5.4億元，再創單月新高，月增近4%，年增1.9倍；第3季營收15.61億元，寫單季新猷，季增27.8%，年增1.82倍。法人看好，聯亞矽光產品業績增長，後市看俏。

聯亞前三季營收36.87億元，年增1.36倍。聯亞昨天股價收3,000元，上漲75元。外資連五賣，本土投信法人及自營商連兩日買超力挺。

聯亞受惠AI資料中心對光通訊需求強勁，矽光出貨動能源源不絕。近期光通訊關鍵原料磷化銦大缺貨，掀起搶料潮，兩大美系光通訊大廠Coherent、Lumentum已陸續與全球磷化銦基板龍頭廠AXT簽訂長約，避免供應鏈斷鏈風險。

因應市場需求強勁，聯亞日前董事會通過，擬斥資上限22.7億元添購各項設備進行擴產，並與美國、日本供應商簽訂磷化銦基板採購合約，確保關鍵料源無虞。

聯亞日前表示，矽光子需求續強，該公司持續擴產之餘，隨著下游代工廠數量增加及產能爬升，後續幾季矽光子相關產品出貨都將維持逐季成長態勢。

據了解，聯鈞的COSA（光學次模組封裝）為旗下AI光通訊業務主要成長動能，近年來貢獻營收逐年翻倍成長。聯鈞在COSA無論生產規模及良率均具競爭優勢，後續訂單能見度佳。