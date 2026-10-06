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華邦9月績昂 連十月攻頂
記憶體大廠華邦（2344）昨（5）日公布9月合併營收282.49億元，連續十個月創單月歷史新高，月增3.44%，年增256.67%；第3季合併營收首度跨越800億元，同寫新猷。
華邦結算，第3季合併營收823.31億元，季增37.6%，年增278.2%，續創單季歷史新高；前三季合併營收1,804.27億元，為同期新高，年增187.39%。
受惠記憶體市場價量齊揚，華邦今年前三季合併營收已遠超越去年全年總和（894.06億元）。
展望後市，華邦總經理陳沛銘先前表示，DRAM供給仍相當吃緊，第3季記憶體產品價格與位元出貨量可望同步成長。隨AI資料中心、高速網通、車用及工業控制需求擴大，預期2027年整體記憶體供需可能比今年更緊張，支撐後續營運動能。
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