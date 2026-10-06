聽新聞
0:00 / 0:00

南亞科9月營收 連11月創高

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導
南亞科總經理李培瑛 。聯合報系資料照
南亞科總經理李培瑛 。聯合報系資料照

DRAM大廠南亞科（2408）昨（5）日公布9月合併營收450.91億元，連續11個月創單月歷史新高，月增0.9%，並較去年同期大增576.62%；第3季合併營收首度跨越千億元，單季業績超過今年上半年總和，反映DRAM市況價量齊揚。

南亞科結算，第3季合併營收1,336.49億元，創單季新高，季增61.9%，年增611.7%；前三季合併營收2,652.85億元，創同期新高，較去年同期大增626.95%。

南亞科今年以來營收逐月走高，9月已達元月的近三倍，成長不僅反映在單月紀錄，也讓第3季業績持續高飛。南亞科昨天股價漲4元、收530元。

法人分析，推動南亞科這波業績成長關鍵，在於DRAM售價上揚。南亞科新合約價7月起生效，帶動下半年營收跳升。公司先前預期，近期出貨量維持平穩，待新廠開始產出後才可望增加，下半年成長動能主要來自產品售價持續揚升，進一步支撐營收與毛利率表現。

展望後市，研調機構集邦科技（TrendForce）日前發布報告指出，原廠持續將先進製程產能投入高效能伺服器產品，整體市場維持供不應求，預估第4季一般型DRAM合約價季增10%至15%，漲勢延續，漲幅較前一季放緩。

消費型DRAM也出現新需求。

集邦指出，除網通與電視應用，近期需求增量主要來自固態硬碟（SSD）客戶，尤其QLC SSD需求展望上修，帶動搭載的DRAM顆粒需求增加。在大廠減產節奏未變、供應仍高度依賴台系廠商下，消費型DRAM價格持續上行，惟漲幅趨緩。

南亞科 營收 DRAM

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南亞科營收／9月年增576%…連11月創高 第3季單季超越上半年

南亞科9月營收續推升至450億元 連三個月創新高

華邦電營收／第3季衝823億元再登峰 9月首破280億元、連十月創高

集邦：兩大記憶體報價續揚

相關新聞

南亞科9月營收 連11月創高

DRAM大廠南亞科（2408）昨（5）日公布9月合併營收450.91億元，連續11個月創單月歷史新高，月增0.9%，並較去年同期大增576.62%；第3季合併營收首度跨越千億元，單季業績超過今年上半年總和，反映DRAM市況價量齊揚。

藥華藥前三季營收躍進 年增83%

藥華藥（6446）昨（5）日公告9月營收26.4億元，再創新高，年增近100%。本月未認列美國醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）相關調整金額，仍繳出佳績；累計前三季營收197.3億元，年增83.5%，逼近200億元大關。

台光電受惠Google TPU高速成長 外資喊買

Aletheia資本釋出報告指出，印刷電路板（PCB）及銅箔基板（CCL）將迎來金髮女孩（Goldilocks）時期，主要受惠於Google張量處理器（TPU）的高速成長。台廠中，Aletheia資本給予台光電（2383）「買進」評等，目標價10,000元，在外資法人圈中僅次於高盛的10,200元。

創意9月營收雙高

ASIC設計服務廠創意（3443）昨（5）日公布9月營收71.45億元，月增22.3%、年增97.8%，首度突破70億元大關，連四個月改寫單月新高，帶動第3季營收同步刷新單季紀錄。

華邦9月績昂 連十月攻頂

記憶體大廠華邦（2344）昨（5）日公布9月合併營收282.49億元，連續十個月創單月歷史新高，月增3.44%，年增256.67%；第3季合併營收首度跨越800億元，同寫新猷。

聯亞9月營收月增近4% 刷新紀錄

受惠數據中心產品出貨量持續成長，磊晶股王聯亞（3081）昨（5）日公布9月營收5.4億元，再創單月新高，月增近4%，年增1.9倍；第3季營收15.61億元，寫單季新猷，季增27.8%，年增1.82倍。法人看好，聯亞矽光產品業績增長，後市看俏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。