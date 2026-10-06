南亞科9月營收 連11月創高

DRAM大廠南亞科（2408）昨（5）日公布9月合併營收450.91億元，連續11個月創單月歷史新高，月增0.9%，並較去年同期大增576.62%；第3季合併營收首度跨越千億元，單季業績超過今年上半年總和，反映DRAM市況價量齊揚。

南亞科結算，第3季合併營收1,336.49億元，創單季新高，季增61.9%，年增611.7%；前三季合併營收2,652.85億元，創同期新高，較去年同期大增626.95%。

南亞科今年以來營收逐月走高，9月已達元月的近三倍，成長不僅反映在單月紀錄，也讓第3季業績持續高飛。南亞科昨天股價漲4元、收530元。

法人分析，推動南亞科這波業績成長關鍵，在於DRAM售價上揚。南亞科新合約價7月起生效，帶動下半年營收跳升。公司先前預期，近期出貨量維持平穩，待新廠開始產出後才可望增加，下半年成長動能主要來自產品售價持續揚升，進一步支撐營收與毛利率表現。

展望後市，研調機構集邦科技（TrendForce）日前發布報告指出，原廠持續將先進製程產能投入高效能伺服器產品，整體市場維持供不應求，預估第4季一般型DRAM合約價季增10%至15%，漲勢延續，漲幅較前一季放緩。

消費型DRAM也出現新需求。

集邦指出，除網通與電視應用，近期需求增量主要來自固態硬碟（SSD）客戶，尤其QLC SSD需求展望上修，帶動搭載的DRAM顆粒需求增加。在大廠減產節奏未變、供應仍高度依賴台系廠商下，消費型DRAM價格持續上行，惟漲幅趨緩。