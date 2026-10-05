Aletheia：PCB 與 CCL 產業受惠於 Google TPU 台光電目標價上看萬元

Aletheia資本釋出報告指出，印刷電路板（PCB）及銅箔基板（CCL）將受惠於Google張量處理器（TPU）的高速成長。在台廠中，Aletheia資本給予台光電（2383）「買進」評等，預估本益比30倍，目標價10,000元，在外資法人圈中僅次於高盛的10,200元。

Aletheia資本在長達35頁的「先進材料：PCB及CCL」報告中指出，Aletheia資本重新回來研究PCB/CCL產業，主要聚焦Google TPU 供應鏈，預期一直到2028 年及之後都將出現最強且最持續的成長。PCB/CCL 市場將持續擁有定價能力，並可能像記憶體產業一樣出現長期合約。

Aletheia資本預估，TPU 整體出貨量將在 2025/26至2028年成長逾兩倍，遠超過其他平台。更重要的是，新世代 TPU特殊應用IC（ASIC）的單機內容價值將明顯提升，在未來三至四年將增加五至十倍。因此，單就PCB總潛在市場來說，從2026-2029年價值可能成長三倍。

Aletheia資本預估，Google的TPU總出貨量從2026至2028年將成長兩倍以上，從360萬台增加至2027年的850萬台，再增加至2028年的1,200萬台，包括自用與透過ASIC服務分配到第三方AI實驗室。從今年第2季積壓5,200億美元的龐大訂單，就可見出貨需求異常強勁。

Aletheia資本指出，台光電在高階CCL享有領先地位，在 ASIC（Google、AWS）及超微的市占率持續提升，TPU／800Gbps 交換器可望成為主要的獲利驅動因素，且產品組合優化與價格上漲可望提高毛利率與獲利能力。