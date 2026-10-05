製鞋及鞋材廠9月營收有回穩跡象 台灣百和 、百和興業及志強年月雙增

製鞋及鞋材廠最新公布9月營收有回穩跡象！鞋材大廠台灣百和（9938）、百和興業-KY（8404）及足球鞋製造龍頭志強-KY（6768），5日同步公布9月合併營收，三家公司9月營收均較去年同期成長，且均呈年月雙增走勢。

法人指出，目前品牌表現分化，傳統大廠如Nike、Adidas等的訂單調整與保守下單態勢仍在，但部分新興品牌或高成長品牌如HOKA、ON、Asics等機能與跑步品牌，維持強勁的年增動能，預期相關代工廠營運穩健升溫，下半年營運將優於上半年。

業界同時指出，製鞋產業低迷已有一段時間，但是最近看到市場有結構性改變，也就是比較流行化的運動鞋，需求是在放緩，但在功能性鞋子的部分，需求有慢慢增加，且相對帶動訓練用的鞋子需求在穩定增加。

百和自結9月合併營收14.91億元，月增3.5%、年增6%，累計前九月合併營收122.51億元、年增2%，穩定回到成長軌道。集團另一家百和興業自結9月合併營收7.32億元，月增4.8%、年增4%；累計前九月合併營收59.55億元、年增3.7%。

志強9月合併營收18.40億元，月增53.4%、年增10.8%，不但連續四個月年增正成長，且回到年月雙增走勢；累計前九月合併營收152.77億元、年減0.9%，年減幅持續收斂中。

法人指出，隨著品牌鞋廠陸續進入秋冬季新品交貨期及年終銷售旺季，鞋材拉貨力道通常優於上半年，而鞋材廠百和與百和興業前九月營收均維持正成，顯示整體鞋類需求底部支撐穩固，下半年營運有望延續傳統軌道逐步增溫，並優於上半年。

因應全球鞋廠與品牌客戶持續進行的「新南向」布局，百和在越南與印尼等地的產能配置與就近供貨效益，成為接軌品牌訂單轉移的重要優勢，下半年供應鏈的交貨順暢度與生產基地分工綜效，將是支撐營收與產能利用率的關鍵。