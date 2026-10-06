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雷虎無人機布局 邁大步

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

雷虎科技（8033）中長程無人機布局再推進。雷虎昨（5）日宣布，「鐵三角PAPADELTA PD-136」完成彈射起飛與飛行測試，並同步發展活塞、渦噴雙動力版本，10月將赴美參加AUSA軍工展，搶攻國際國防市場。

此次測試在雲林完成，重點不只是飛行驗證，更在確認PD-136朝量產及機動部署發展的可行性。雷虎指出，PD-136採鋁合金沖壓成型，藉由簡化機體結構，提高生產效率並降低製造成本，鎖定可大量生產的中長程無人載具需求。

PD-136目前搭載雷虎自主開發Titan Power 250cc二行程引擎，規劃任務酬載10至15公斤，航程超過300公里。

發射系統則採氣動力彈射，與德國業者共同開發，可整合於車載模組，同一平台可搭載多架無人機並連續彈射，降低對跑道需求，提高快速轉移及多機部署能力。

雷虎另一項布局則是把無人機動力往高速化推進。公司日前與國家中山科學研究院簽署合作備忘錄，針對微型渦輪噴射引擎製作與測試技術展開合作，並投入研發渦噴版PD-136J，規劃導入中科院CS-80微型渦輪噴射引擎。

這也讓PAPADELTA形成「雙動力」產品架構。250cc活塞引擎版本主攻長航程、較高酬載及滯空需求；CS-80渦噴版本則鎖定高速飛行任務，未來可依不同任務需求配置，擴大平台應用範圍。

雷虎總經理蘇聖傑表示，公司持續以自主研發、MIT製造、非紅供應鏈及國際合作為發展核心，強化台灣無人載具關鍵技術自主能力。

無人機 布局 雷虎科技

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