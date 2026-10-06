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中鋼11月盤價大漲900元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）昨（5）日開出11月盤價，熱軋、冷軋及鍍鋅鋼捲每公噸調漲900元，創近五個月最大漲幅。隨全球鋼價全面轉強、亞洲供給收縮，加上第4季需求及補庫存啟動，中鋼產銷可望持續改善，營運朝「月來月好」發展。

中鋼表示，鐵礦砂、冶金煤價格維持高檔，煉鋼成本居高不下；美國Nucor已連續八周調漲熱軋價格，市場行情逼近每公噸1,380美元，歐洲熱軋也突破每公噸840美元、創近三年新高。大陸持續控產，8月粗鋼產量年減3.7%，日本、越南鋼廠近期也陸續調漲售價。

亞洲供給面同步出現變化。日本JFE受豪雨、颱風影響，估計粗鋼減產約60萬公噸；越南台塑河靜因高爐設備異常停爐，市場估計若停產一個月，約影響20萬公噸鐵水供給。印尼則因乾旱缺水降低產量，南韓浦項鋼鐵也受罷工干擾。

法人指出，全球鋼市已由成本推升，進一步轉為供給收縮帶動價格上漲。隨中國大陸控產、第4季補庫存需求接棒，加上國內熱軋流通行情近月已累漲逾每公噸1,000元，中鋼盤價調漲後，市場成交價可望續揚，後續產銷及獲利動能轉強。

中鋼 調漲 鋼價

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