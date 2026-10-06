豐興開平盤 待需求回溫

豐興(2015)昨(5)日開出新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤。市場認為，近期日本及美國貨櫃廢鋼同步上漲，持續墊高電爐煉鋼成本，但鐵礦砂價格回落，加上國內終端需求仍待進一步放量，豐興以平盤因應，有穩定市場、等待需求接棒意味。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互見。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼本週上漲至每公噸367美元，美國貨櫃廢鋼報價漲為349美元，澳洲鐵礦砂由每公噸95.85美元跌至92.6美元。

值得注意的是，日本2H廢鋼與美國貨櫃廢鋼雙雙走高，對以電爐生產為主的台灣鋼筋業者較具直接影響。台灣本身廢鋼供應有限，部分原料仍仰賴進口，因此國際廢鋼行情上漲後，通常會逐步反映在國內收購成本，對鋼筋價格形成底部支撐。

近期亞洲及台灣鋼價氣氛也明顯轉佳。東和鋼鐵10月H型鋼每公噸調漲500元，燁興碳鋼盤元每公噸上漲500元；不銹鋼方面，燁聯、唐榮304均調高每公噸1,000元。越南和發最新熱軋盤價再度調漲，連續兩個月開高，顯示鋼價走勢已由個別產品逐漸擴散至型鋼、盤元、熱軋及不銹鋼等。