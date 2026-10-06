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慧洋前三季每股盈餘8.79元 榮成0.46元
慧洋-KY（2637）於昨（5）日公告9月合併營收及自結獲利，受惠淡季不淡船舶處分及節能船優勢挹注獲利自結累計前三季稅前盈餘65.63億元、年增率達256%，每股稅前盈餘8.79元。慧洋9月營收20.12億元，年增率為24.53%；累計前三季營收為157.93億元，年增33.78%。
【記者嚴雅芳、侯思蘋／台北報導】榮成（1909）昨日公告9月自結合併營收47.90億元，年增25.3%。累計今年前三季合併營收達379.22億元，較去年同期成長16.28%。
榮成9月自結單月合併營業利益為虧損0.53億元，稅前淨利約0.79億元，每股稅前盈餘0.06元。前九月營業利益3.21億元，合併稅前淨利5.99億元，較去年同期虧損改善，每股盈餘0.46元。
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