慧洋前三季每股盈餘8.79元 榮成0.46元

豐興(2015)昨(5)日開出新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤。市場認為，近期日本及美國貨櫃廢鋼同步上漲，持續墊高電爐煉鋼成本，但鐵礦砂價格回落，加上國內終端需求仍待進一步放量，豐興以平盤因應，有穩定市場、等待需求接棒意味。

2026-10-06 00:52