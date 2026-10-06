海悅前九月合併營收年增83% 代銷收入可期

海悅國際（2348）9月在新建案持續入帳，加上指標代銷案銷售貢獻，推升單月營收達14.81億元、年增96.3%；累計今年前九月合併營收達81億元、年增83.2%；海悅國際指出，第4季在指標代銷案陸續啟動下，代銷收入可期。

海悅國際第3季受惠「微笑海悅2」與「台灣隱賦」完工交屋，推升8、9月營運持續走高；公司昨（5）日公布最新9月營收達14.81億元，不僅月增3.9%、年增率更達96.3%。

海悅國際指出，9月代銷收入月增10.2%，主要來自新北市中和區「寶亞世界公館」、「大同新紀元」、永和區「漢皇River Sky」、新店區「江陵天喆」、三重區「瓏山林上城苑」；新竹「閎基鑲湧」；台南市「璞硯硯青」、「國泰原美」等預售建案銷售貢獻。

海悅國際表示，今年除了台北市「敦仰」、新北市「A 3光點」、高雄市「達麗未來市」、「微笑海悅2」與「台灣隱賦」等五項建案完工交屋認列外，第4季還有來自台中市北區「達麗冶翠」，有望在年底前取得使用執照並貢獻營運，海悅今年營建收入為公司挹注穩定的現金流。

海悅國際指出，第4季集團承接中華工程位於台北市信義計畫區綠建築「陶朱隱園」豪宅可銷售戶數，加上指標代銷案陸續啟動，銷售展望佳，本季代銷收入可期，加上營建收入挹注改善財務結構，今年全年營運依舊穩健表現。