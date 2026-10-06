高力前三季營收年增120% 創紀錄

高力（8996）昨（5）日公布9月營收16.1億元，年增153.7%；累計前三季營收為94.7億元，年增120.7%，單月、累月營收皆創下歷史新高。

高力指出，今年累計營收較去年同期增加120.78%，主要是因板式熱交換器及熱能產品年度營收分別較去年同期增加19.94%及163.69%所致。

隨著AI資料中心建置加速，散熱與供電基礎建設需求同步擴大，高力近年來積極發展散熱業務，現在已成為最大事業體，主力產品板式熱交換器持續受惠AI伺服器高功率化，以及資料中心液冷滲透率提升，帶動新客戶、新訂單成長，法人預期，高力2026年營運有望迎來爆發性成長。

下半年隨著液冷產品出貨淡季告終，市場預期新產品與新客戶將重新挹注高力的營運動能；另，隨新產能陸續投產，持續帶動中長期營運表現。法人看好，隨新一代AI伺服器平台陸續導入，後續散熱產品需求可望逐步回溫，支撐營運成長。

2026年燃料電池與燃料電池產品需求同樣看增，高力營運動能可望持續升溫。法人指出，高力受惠 Bloom Energy持續擴充產能，規劃產能已由2025年的1GW大幅提升至5GW，隨產能擴張，也可望帶動高力燃料電池零組件後續訂單成長。

因應AI散熱需求成長，高力同步擴大台灣及海外產能。日前代子公司高力熱能科技斥資23.8億元取得桃園中壢土地及廠房；泰國子公司也通過建廠及設備購置投資案，投資上限7億泰銖，兩項投資合計規模約新台幣30億元。

台灣方面，高力位於高雄橋頭科學園區的新廠投資金額約32.5億元，將作為燃料電池主要生產基地，並配置板式熱交換器研發及製造功能。橋科廠採分期開發，第一期已啟動建設，預計先取得部分使用執照後投入生產；完工後，板式熱交換器產能估計較現有規模增加30%至50%，在新產能陸續投產下，也將持續帶動高力的中長期營運動能強勁。