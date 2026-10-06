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台光電受惠Google TPU高速成長 外資喊買

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台光電。 記者尹慧中／攝影
台光電。 記者尹慧中／攝影

Aletheia資本釋出報告指出，印刷電路板（PCB）及銅箔基板（CCL）將迎來金髮女孩（Goldilocks）時期，主要受惠於Google張量處理器（TPU）的高速成長。台廠中，Aletheia資本給予台光電（2383）「買進」評等，目標價10,000元，在外資法人圈中僅次於高盛的10,200元。

Aletheia資本在長達35頁的「先進材料：PCB及CCL」報告中指出，重新回來研究PCB／CCL產業，主要是聚焦Google TPU供應鏈，預期一直到2028年及之後，都將出現最強且最持續的成長。

Aletheia資本預估，TPU整體出貨量將在2025／2026至2028年成長逾二倍，遠超過其他平台。更重要的是，新世代TPU特殊應用IC（ASIC）的單機內容價值將明顯提升，在未來三至四年將增加五至十倍。因此，單就PCB總潛在市場來說，從2026-2029年價值可能成長三倍。

Aletheia資本預期，PCB／CCL市場將持續擁有定價能力，並可能出現長期合約，類似記憶體產業的供應動態。

Aletheia資本預估，Google的TPU總出貨量從2026至2028年將成長二倍以上，從360萬台增加至2027年的850萬台，再增加至2028年的1,200萬台，包括自用與透過ASIC服務分配到第三方AI實驗室。從今年第2季積壓5,200億美元的龐大訂單，就可見出貨需求異常強勁。

Aletheia資本指出，台光電在高階CCL享有領先地位，在ASIC（Google、AWS）及超微的市占率持續提升，TPU／800Gbps交換器可望成為主要的獲利驅動因素，且產品組合優化與價格上漲可望提高毛利率與獲利能力。基於台光電2027／2028年的預估獲利，Aletheia資本給予30倍的本益比。

台光電 外資 印刷電路板

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