ASIC設計服務廠創意（3443）昨（5）日公布9月營收71.45億元，月增22.3%、年增97.8%，首度突破70億元大關，連四個月改寫單月新高，帶動第3季營收同步刷新單季紀錄。

創意第3季營收187.55億元，季增34.9%、年增117.8%，連兩季創歷史新高。單季營收較前一季增加48.58億元，9月更較8月增加逾13億元，成長力道加速。

累計今年前三季營收440.99億元，年增102.8%，創歷年同期新高。創意累計前八月業績已超越去年全年341.41億元，隨9月營收加入，前三季較已比去年全年營收高出近百億元、增幅29.2%，提前改寫全年營收新高。

展望後市，雲端運算仍是主要成長支柱。創意先前在法說會指出，第2季雲端應用占營收79%，量產服務（Turnkey）營收年增188%；隨台積電提供更多產能支持，取得的晶圓數量增加，管理層看好下半年營收優於上半年。

總經理戴尚義先前表示，新專案接續登場，北美CPU客戶現有專案已執行近兩年，公司已取得下個案子，預計今年底至明年初量產。大陸車用客戶艙駕合一晶片專案預計明年開始貢獻營收。

新一代AI晶片布局上，創意9月22日宣布，採用台積電2奈米N2P製程與CoWoS-L封裝的HBM4E實體層及控制器矽智財（IP）已完成設計定案，獲客戶AI ASIC採用。創意也將HBM4E布局延伸至3D SoIC架構。技術長Igor Elkanovich表示，結合相關介面IP，可協助客戶整合高頻寬記憶體、晶粒與3D堆疊，提升新一代AI加速器效能。

共同封裝光學（CPO）是另一項布局重點。董事長暨策略長張麗絲先前指出，正與大型客戶接洽，未來可依需求提供IP、設計或量產服務，並向更多晶片實體設計環節延伸，擴大合作範圍。