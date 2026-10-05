佳世達營收／9月年增8.3% AI業務帶動

打入台積電（2330）、美光半導體供應鏈，大易橙科技短短創立5年就登錄興櫃，大股東半導體電力系統老牌公司捨得國際董事長吳達仁2021年慧眼識英雄，力挺曾任漢唐工程部主管的謝中平創業，讓這家最初僅4人的鐵皮工廠搖身一變成台灣規模最大的二次配工程業者。

2026-10-05 19:36