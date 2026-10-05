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佳世達營收／9月年增8.3% AI業務帶動
佳世達（2352）5日公布今年9月營收為197.57億元，月增5%、年增8.3%，主要成長動能來自「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」、「AI醫療與健康照護」。
佳世達表示，9月營收成長動能來自於「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」、「AI醫療與健康照護」業務範疇，均較去年同期雙位數增長。
佳世達今年第3季營收567.64億元，季增7.7%、年增8.1%；累計2026年前三季合併營收為1,610.35億元，較去年同期成長3.4%。
展望後市，佳世達董事長陳其宏先前預估，智能方案及醫療事業為下半年最大增長動能，第3季營收、獲利有機會比第2季好，下半年營運將優於上半年。
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