一詮營收／9月、第3季、前3季三創新高 散熱元件出貨翻倍

特力屋（7867）董事長何湯雄5日表示，特力屋上市最重要目的就是併購，隨營運重心從銷售商品進一步延伸至居家服務，上市後將加快併購腳步，目前鎖定全屋淨水、廚下淨水及居家清潔等領域，未來併購案會愈來愈多；此外，特力屋將持續展店、改裝既有門市及擴大管家服務，他看好，未來每年營業額成長10%「沒有問題」。

2026-10-05 15:49