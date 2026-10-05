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一詮營收／9月、第3季、前3季三創新高 散熱元件出貨翻倍
一詮（2486）5日公告9月營收7.84億元，月增0.96%、年增56.83%；第3季營收23.01億元，季增11.65%、年增48.35%；累計前3季營收59.84億元，年增32.98%，繳出單月、第3季與前3季營收「三創新高」的亮眼成績。
一詮表示，9月營收創高主要受惠散熱元件出貨強勁，單月散熱元件營收3.8億元，較去年同期增加逾2.05億元，年成長117%，單月營收占比拉升至48.4%；傳統導線架則為2.53億元，占比32.3%。
展望後市，為深化AI高階散熱布局，一詮攜手工研院團隊投資成立子公司惠智先進，聚焦微流道冷板與液冷散熱模組，全力搶攻AI伺服器商機。
同時，一詮加速新北擴產進度，五股廠持續進駐設備拉升產能，三重新廠規劃本季動土、2027年首季投產，擴產效益預期於2027年底顯現，為營運增添中長期動能。法人看好，隨均熱片與高階散熱模組持續放量，明年散熱片營收占比將跨越五成大關，更有望挑戰六成。
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