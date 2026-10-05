貴人慧眼力挺！大易橙從4人鐵皮屋工廠 搖身成台積電最大二次配伙伴

打入台積電（2330）、美光半導體供應鏈，大易橙科技短短創立5年就登錄興櫃，大股東半導體電力系統老牌公司捨得國際董事長吳達仁2021年慧眼識英雄，力挺曾任漢唐工程部主管的謝中平創業，讓這家最初僅4人的鐵皮工廠搖身一變成台灣規模最大的二次配工程業者。

大易橙科技是台積電北美最大的二次配供應商，隨台積電在台灣跟美國亞利桑那、德州都有新廠計畫，公司業績每年翻倍成長，董事長謝中平回憶2021年底成立時，公司只有4人，但如今團隊人力已經達500人，聯合外圍協力工程團隊，每天可以出動近1,400人。

配合海外設廠需求，大易橙在2024年於新加坡及美國設立子公司，2024年並收購日本JUCAN，並在今年出售股權給洋基工程，該公司切入日本國家隊JASM供應鏈，德國也已有團隊，今年上半營收25.06億元，年成長165%，追平2025年全年業績，2025年EPS 23.3元。

大易橙的公司名稱很喜氣，謝中平5日出席業績說明會時透露，公司名字是創立時找老師算筆畫給的多組名字，裡面，他認為「大」「易」代表事業做大，且比較容易，橙就是甜美果實很多汁，三個字組合起來有生意做大且容易嚐到甜甜美果實的意思，就挑上此名。

而美國、日本到德國子公司，名字分別叫AUCAN、JUCAN、GUCAN，對此他坦言名字有「You Can」「你可以」的意思，他解釋除好記好叫，更代表大易橙具備強大的跨國施工與調度能力，有大易橙「在哪裡都可以、都做得到」的正面意思。

他5日直言，從漢唐離開到創業，5年來有兩大心願，一是推動公司邁入資本市場，實現「藍領階層進入資本市場共享成果」的創辦理念，二是順利取得美國台積電的電力二次配直屬協力廠商資格並成功承接訂單，而兩個願望都已在2026年實現。

回顧大易橙的創立，都是源自於捨得國際的創辦人吳達仁的慧眼識英雄，2021年當時漢唐經營出現大股東糾紛，當時，謝中平計畫出來創業，吳達仁就成為當時的貴人，捨得接單，大易橙負責二次配工程，讓大易橙從成立之初就開始賺錢。

謝中平5日在興櫃前業績說明會也感謝吳達仁在大易橙剛起步時就十分信任團隊能力，願意機會，吳達仁也致詞強調，捨得跟大易橙會永遠在一起，共同走向美好的未來。根據公開資料，捨得是持股7.71%的大股東，吳達仁是穎達資產的董事代表，也持有大易橙7.94%股權。

身為股東，能率亞洲表示，大易橙營運創立以來每年EPS都保持10元以上，正從單純的二次配電，現在更進一步跨足包辦水、氣與二次包圍工程，在海外市場與台灣大型半導體基建廠合作承包更大型的建案，搭上台灣半導體業全球設廠風潮，這家4人的鐵皮屋公司如今已是北美台積電主力團隊。